台股周報》半導體狂潮再起！台積電、美光領軍 台股劍指歷史新高

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 美國突襲委內瑞拉採取「快閃戰術」，三小時迅速結束戰鬥，消弭了市場最擔憂的不確定性。分析師何基鼎表示，隨著美國總統川普表態介入並掌控石油產出，預期委內瑞拉原油出口解禁將增加全球供給，有效壓抑油價回落使通膨壓力受控，大幅提升聯準會（Fed）持續降息的機率。在資金寬鬆與地緣政治風險解除的雙重利多下，美股多頭格局依然穩固。

半導體狂潮再現

何基鼎表示，受惠美光、台積電強勢大漲，台股半導體狂潮將助攻本周加權指數再戰歷史新高。短線關鍵在於本週三的「小非農」與週五的「非農就業數據」，若數據符合預期，美股將再領軍衝鋒。

廣告 廣告

美股行情，陳昆仁表示，上週美股2025年末觀望量縮，進入2026年仍是AI領軍，台積電ADR週五大漲5.17%，躍升全球市值第六大，整週Nasdaq指數 -1.52%、費半指數 2.22%、輝達 -0.88%。

陳昆仁表示，川普以「竊取美國資產、利用石油資助毒品」為由，攻擊委內瑞拉並拘捕總統，實質是警告中國，不過石油設施沒有影響，地緣政治影響有限，觀察VIX指數掌握市場波動。

陳昆仁表示，本週題材重點是 CES 展，AI 受惠利多，經濟數據有：ISM非製造業PMI、非農就業和失業率，法人共識1月 Fed 維持利率不變機率 83.4%，本週美股行情維持高檔震盪。

陳昆仁表示，2026年元月台股行情啟動，外資買盤歸隊，週五大漲386點，整週大漲793點，再創歷史新高，內資法人控盤，中小型股也健康輪動，OTC指數週漲幅2.41%，創14個月新高。上市櫃12月營收公告，看好AI伺服器、散熱、矽光子、記憶體等族群，營收都將優於預期，台積電也是本週重點，週五營收公告、1/15法說會前增溫，看好台積鏈受惠股。

陳昆仁表示，本週重點1/6–1/9 CES展，輝達執行長黃仁勳和AMD執行長蘇姿丰都將開講，關注AI展望、人形機器人、自駕車、穿戴裝置等題材利多，內資主導新一季度的作帳行情也將展開，AI持續看好。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

林保華觀點》新年第一戰！美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛

多國譴責美方逮捕馬杜洛 智利總統警告：今天委內瑞拉，明天可能是任何國家