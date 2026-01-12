台股周報》台股三萬點！經濟領先新加坡 台積恐逢「績優生考120分」賣壓

NAND 需求猛引發市場關注相關受惠股價的動能強勁，圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 從美股表現來看，CES題材發酵，AI與科技半導體族群成為推升主力，帶動Nasdaq指數單週上漲1.88%，道瓊、S&P500與費半指數同步改寫歷史新高，其中，美光大漲9.41%最為亮眼。

分析師陳昆仁表示，部分個股如輝達出現小幅拉回，但整體趨勢仍偏多。市場同時關注1月聯準會（Fed）利率政策，維持利率不變的機率接近9成。本周重要經濟數據中，消費者物價指數（CPI）仍是焦點。若通膨數據降溫優於預期，將進一步強化降息預期，推升美股續攻；若高於預期，則可能引發短線修正。

陳昆仁表示，美股財報季正式登場，大型銀行率先公告，法人目光轉向AI指標股的資本支出與成長展望。無論對AI未來的表述是利多或雜音，短線都可能帶來波動，但本周美股行情震盪偏多。

台股權值股領軍攻上三萬 震盪格局成常態

回到台股，陳昆仁表示，台積電領軍大盤突破三萬點關卡，單週大漲939點、漲幅3.2%，上週五收在30,826點，再創歷史新高。內資主導下，中小型股呈現健康輪動，OTC指數週漲0.65%，顯示資金並未過度集中於少數權值股。

陳昆仁表示，記憶體族群近期出現分歧，上週四南亞科等指標股同步遭遇分盤處置，週五多檔個股重挫，反映主管機關對短線過熱已有降溫意圖。不過這類措施對中長線基本面影響有限，僅是短線交易降溫，波段仍應回歸基本面成長。

陳昆仁表示，本週市場焦點落在1月15日台積電法說會。目前資本支出已被喊上500億美元，台積電營運仍穩健。需留意的是：若法說內容低於市場預期，短線可能出現「100分資優生被要求考120分」的失望性賣壓；但從波段角度來看，反而有利於拉回後再度布局。

國際資金寬鬆 多頭格局穩固

分析師何基鼎表示，美國非農就業數據顯示，新增就業僅 5萬人，低於預期的 6 萬人，反映就業市場轉向疲軟。若本周 CPI（消費者物價指數）與 PPI（生產者物價指數）數據能進一步下滑，通膨受控的趨勢將更明確。即便本月未降息，今年持續降息的趨勢已定，對股市資金面極為有利。台股動能上，美股由半導體族群領軍上漲，台積電 ADR 再漲 1.7%，台指期夜盤更大漲 373 點創歷史新高。顯示台股多頭格局強勁。

基本面支撐 出口創佳績 去中化紅利顯現

何基鼎表示，AI 產業持續發威，帶動台灣出口連續 26 個月正成長，去年全年出口金額高達 6407.5 億。結構轉變上，對美出口佔比達 30.9%，首度超越中港，證實全球「去中化」浪潮下，台灣電子業具備重要地位。經濟表現上，台灣經濟表現超越新加坡，重回「亞洲四小龍」之首。在 AI 需求持續擴張下，強勁的基本面將支撐台股持續挑戰歷史新高。

