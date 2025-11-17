台股周報》回測 27000！外資狂倒 2406 億 AI止血靠輝達財報？

[Newtalk新聞] 台股加權指數上周下跌 253 點，其中尤其在週五再度大跌 506 點，分析師張貽程表示，週 K 線連續二黑，市場正進行背離修正，指數進一步朝 27,000 點位置回測。

張貽程指出，雖然台積電公布 10 月營收創下歷史新高，但外資賣超卻明顯擴大。市場對於聯準會12月是否降息機率降至五五開，美國政府成功重啟運作，科技股則回檔測試，所幸美股四大指數的跌勢已有所收斂。

以下是張貽程解析本周看盤重點：

本周最大焦點落在輝達財報，市場關注能否帶動 AI 族群重新轉強。外資連 11 天大賣超。外資近期加速提款，連 11 天累計賣超達 2406 億元，籌碼背離問題尚未解決。大盤指數跌破月均線後，下一個重要關卡為 27,000 點，需密切觀察是否守住。

廣告 廣告

匯率影響：新台幣連四日貶值，來到近半年低點 31.15 元，需留意亞幣同步貶值對資金面的影響。

本周重要事件與法說會行程：11／17 （週一）AES-KY 法說會（偏利空）；11／19 （週三）台指期選擇權結算日；11／20 （週四）輝達公布財報、美國初領失業金人數與FOMC 會議紀要、美國9月非農就業數據（補公布）。11／21 （週五）創意法說會；美國 11 月 Markit 製造業／服務業 PMI；美國 11 月密大消費者信心指數。

Fed轉鷹！12 月降息預期降至 5 成

分析師陳昆仁表示，聯準會近期態度轉向鷹派，使市場對 12 月降息的預期降至 50%。受到政策不確定性影響，上週美股上半周震盪加劇，但在週五出現逢低買盤，帶動整體跌勢收斂。

陳昆仁也表示，Nasdaq 週線下跌 0.45%，但仍成功守住季線，顯示科技股多頭尚未完全退場。本週市場焦點將集中在輝達財報與就業數據，有望成為推動反彈的關鍵因素。

川普政策偏多跡象明顯

陳昆仁也說，在三場地方選舉失利後，美國總統川普坦承大幅加徵關稅會推升物價，並立即採取多項降通膨措施：簽署行政命令，豁免咖啡、香蕉等 100 多項進口食品的關稅。與瑞士達成新的貿易框架協議，關稅項目從 3996 項大幅降至 15 項。

分析師認為，此舉明顯顯示川普希望降低物價壓力、營造股市友善環境，作多意圖鮮明。

「關注台股行情，外資連 11 日大賣，AI 概念承壓。」陳昆仁指出，AI 泡沫疑慮加上 Fed 降息預期下滑，使外資連續 11 日賣超，台積電、鴻海等權值股成為主要賣壓來源。台股週線下跌 253 點（-0.92%），並 跌破月線支撐；櫃買中小型指數也同步下跌 1.56%。

陳昆仁指出，鴻海、廣達、緯創等大型供應鏈廠商接連召開法說會，普遍對 AI 伺服器需求保持樂觀。法人機構亦同步 調升明年 EPS。同時，波克夏最新 13F 申報顯示買進 Google，再次證明「有獲利支撐的 AI 才是真正具投資價值」。

來看看籌碼面，陳昆仁指出，融資其實沒有市場傳言那麼亂。近期新聞指出融資大增造成籌碼凌亂，但實際最新融資餘額為 3110 億元，仍低於去年底 3276 億元，並非過熱。短線當沖與隔日沖盛行，而非融資過熱，這是干擾股價的主要原因。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

本周AI股評比！法人最新EPS預估 關鍵價位全揭露

震盪盤不怕！台股多頭結構穩固 法人點名十大股布局時機