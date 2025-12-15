台股周報》外資退、內資上！專家點名CPO、ASIC、記憶體接棒

NAND 需求猛引發市場關注相關受惠股價的動能強勁，圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台股上周雖一度再創歷史新高28,568點，但受制於短線獲利了結賣壓及美股AI股震盪影響，週線上漲217點，漲幅0.78%，櫃買中小型指數漲幅1.81%，中小強於權值。

分析師陳昆仁表示，上週五美股AI股重挫影響，台指期貨夜盤大跌561點，週一台股開盤必然跟跌，週三還有台指期貨結算，短線波動加大，波段AI和資金帶動多頭行情，本周台股先蹲後跳。時序進入12月下半旬，外資陸續休假，內資主導行情，集團股和投信法人作帳行情，本周看好：CPO、PCB、ASIC／IP矽智財、先進封測、記憶體族群，都能接棒輪動。

來看看美股動向，陳昆仁指出，美國聯準會(Fed)如期降息1碼並宣布購債，釋出流動性利多，但甲骨文與博通財報公告後大跌，法人質疑估值過高，拖累科技半導體股，Nasdaq上週跌1.62%，費半指數大跌3.58%。

陳昆仁表示，上週跌幅：輝達 -4.05%、台積電ADR -0.91%，AI指標股回測支撐有守，觀察VIX恐慌指數沒有飆高，因此是創高拉回的正常修正，只是位階高、震盪大，留意守穩買點。

此外，陳昆仁也指出，本周重大經濟數據：美失業率、CPI、PCE，另外日銀也將公告利率決策（預估會升息），另外還有四巫日（期貨選擇權商品季結算日），本週美股行情維持高檔震盪看法。

分析師何基鼎表示，博通、甲骨文財報雖優於預期，但利多不漲反而大跌超過10%，市場AI成長節奏產生疑慮，拖累輝達、亞馬遜、META、台積電等AI股全面下跌，費半跌5.1%，台指期週五大跌561點，短線台股勢必受到影響，本周仍可能偏弱震盪，但仍屬於短線修正。

何基鼎表示，股市方向最終還是取決於資金。FED 已確定下月開始每月購債 400億美元，等同啟動類 QE，資金環境從緊縮轉向寬鬆。同時布倫特原油持續下跌，顯示全球經濟疲弱，失業率上升，明年美國有出現「通縮」的可能，一旦通縮成形，降息幅度一定會超過市場預期，甚至可能擴大購債，資金在走寬鬆，股市不可能走空頭。

何基鼎進一步表示，本周兩項數據影響短線情緒：12／16 非農與12／18 核心 CPI。只要數據不明顯高於預期，市場對降息的期待不會改變，短線就有機會止穩。下週同時面臨台指結算、美股四巫，結算前波動容易放大，可能出現多殺多，但從過去經驗來看，結算後反彈機率偏高，因此若出現急跌，不需過度恐慌。

何基鼎表示，AI 長期趨勢沒變，台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎基本面仍強，明年 AI GPU 與伺服器需求依舊成長。短線漲多股走弱，外資偏調節，權值股難有表現，反觀內資主導的中小型題材股，包括元晶、錦德光電，以及 AR 裝置供應鏈如今國光，回檔反而是佈局點。

