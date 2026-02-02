台股周報》封關倒數！丙種資金賣壓來襲 短線震盪誰能撐住？

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台股上周大盤差一步之遙33000點，1 月總共大漲3100 點。不過，分析師何基鼎表示，台指夜盤上週五下跌363 點，週三2／4日結算見真章。農曆年前丙種資金（私人借貸渠道）與大戶結帳賣壓，預計於下週三（2/4）週選擇權結算前後達高峰。若大盤在賣壓下仍能守穩 10 日線或月線，代表買盤強勁，隨時可能反轉創高。

「但本周有聯發科、Google 財報及非農數據干擾，建議等待盤勢出現明顯下跌至支撐區，再行進場。」何基鼎表示。

來看看國際動向，何基鼎指出，美國總統川普提名鷹派色彩的華許出任聯準會主席，加上油、金、銅價受地緣風險推升，通膨陰影恐壓抑降息空間，導致微軟、輝達領跌美股。然而，國際金融並無系統性風險，這僅是市場對利率預期的修正！

分析師陳昆仁表示，上周美股重量級財報震盪大（META大漲、MSFT 大跌），美元反彈，黃金、白銀大跌，整周Nasdaq 指數 -0.17%，費半指數 0.51%，輝達 1.84%，台積電 ADR -1.29%。川普提名 Fed 前理事華許為下一任 Fed 主席，市場質疑華許利率政策搖擺，上週五美股、黃金屬下跌，但VIX 恐慌指數平靜未創高，因此只是漲多拉回，為下跌找理由。

陳昆仁指出，上週台股再創歷史新高後，也爆歷史天量震盪，預告的短線客和丙種資金年前賣壓出籠指數壓回。輝達執行長黃仁勳來台，果然又引起新聞追逐報導，重點是順著法人資金方向。農曆封關（2／11）最後倒數，短線丙種賣壓上半週達高峰，本週台股看先蹲後跳，指標股法說看聯發科指引AI 方向。

本周重要財經大事：

美股重量級財報：AMD、GOOG、AMZN，關注AI 大廠資本支出和變現能力，中東地緣和美國政府關門議題，也會影響短線行情較大，皆以 VIX 波動為觀盤重點。

本周看盤重點與重要數據公布：

大盤與季均線靠近大先修正，短線指數和權值股居高思危。外資期貨淨空單維持在3.2 萬口，投信連續 26 天買超，短線上看空，融資餘額 3839 億。2／2（週一） 美國 ISM 製造業 PMI；2／3（週二）AMD 財報；2／4（週三）美國1月ADP就業、美國 ISM 服務業 PMI、谷歌財報；2／5（週四） 亞馬遜財報；2／6（週五）美國1月失業率、美國1月非農就業人數。

資料來源：分析師張貽程、何基鼎、陳昆仁

