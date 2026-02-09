台股周報》封關倒數！台積營收公布在即 歷史數據：抱股過年勝率高

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 「台股上周合計下跌約280點，外資賣超台股達1085億元，不過投信已歸隊連五天買超。」分析師張貽程表示，台股封關前再戰33000點附近，觀察多方買盤力道能守穩關鍵支撐。籌碼面觀察封關周法人動作與散戶融資動向。

國際方面，張貽程表示，美國科技巨頭紛紛上修資本支出，顯示產業景氣仍具成長動能。重要財經事件：台積電明天(10日)公布1月營收。2／11（週三）台股封關日、美國公布1月失業率與1月非農就業人數。2／13（週五）：美國1月CPI消費者通膨率。

分析師何基鼎表示，亞馬遜與Google最新公布的財報皆優於市場預期，兩家公司更宣布今年資本支出將較去年大幅成長，擴增幅度接近兩倍，顯示AI基礎建設仍是核心戰略方向。預期微軟與Meta後續將跟進擴大投資，帶動今年全球科技業總投資金額上看6,600億美元。此一趨勢確立AI硬體供應鏈的剛性需求，對台積電、鴻海、廣達等台廠長線利多。

歷史數據：年後行情看多！台股開紅盤機率上看9成

何基鼎表示，回顧過去十年台股表現，台股有七年在農曆年後上漲，且多發生於「年前美股修正」的年度。今年美股走勢符合該特徵，預期春節期間美股有望跌深反彈，可望帶動台股年後行情，開紅盤機率上看9成。

