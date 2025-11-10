台股周報》美股跌原因曝光！台股高點暫歇、外資賣超大、防守27000點

圖為股市資料照。 圖／張良一攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台股大盤在刷新高點 28554 點後回落，11 月首度下跌 581 點，週 K 線終止連五紅。分析師張貽程表示，大盤已跌破月均線，籌碼面呈現高檔背離，技術面需先行修正。

「美國消費者信心指數降至 50.3，美股四大指數一度大跌回測季線，台指期一度跌逾560 點。」不過，張貽程表示，美國政府關門疑慮傳出好轉，盤中大幅波動收斂跌幅。台股短線上由中小型股表現較佳，權值股相對疲弱。若外資賣超未止，連續六天賣超 1,425 億元。指數可能回測27,000 點。

美國政府停擺 美股回檔原因曝光

何基鼎指出，美國政府停擺已超過 38 天，對實體經濟的影響日益擴大，部分公部門停擺，甚至傳出機場航班可能停飛，對就業與消費信心形成壓力。美國財政部一般帳戶（TGA）從約 3,000 億美元暴增至近 1 兆美元，短期內回收約 7,000 億美元資金，形成變相緊縮，並成為近期美股回檔主因。

何基鼎指出，科技股跌勢尤為明顯，那斯達克上週下跌約 3%，跌幅甚至超過 10 月初川普宣布課徵 100% 關稅時的波動。不過，由於跌幅過深，市場情緒已進入超跌區。預期未來七天內，美國總統川普將與民主黨達成協議，結束政府關門，政策解凍將帶動信心回升，美股有望止跌反彈。

台股基本面仍穩 AI題材持續發酵

何基鼎進一步指出，美國停擺與關稅影響下，供應鏈重組帶來台灣出口轉單效應。10 月台灣對美出口年增 1.4 倍，顯示轉單效應明顯。同時，AI 相關個股營運動能強勁，如鴻海、廣達、緯穎、奇鋐、川湖營收與獲利持續成長，AI 伺服器拉貨動能明確。預估台積電10月營收表現可望不錯表現。

分析師陳昆仁表示，上週台股在創歷史新高後，隨美股轉跌，指數下跌 581 點，跌幅 2.06%，回測月線支撐。週五成交量縮至不到5000億元，顯示賣壓有限，也帶來投資價值的低接機會。

近期動態值得關注面向？陳昆仁表示，輝達執行長黃仁勳快閃來台，釋出 Blackwell 需求強勁訊號，下一代 Rubin 產品也已進入產線。本周AI 伺服器大廠法說會：鴻海、廣達、緯創等將陸續召開，法人將密切關注營運與出貨動能。

出口創歷史新高

陳昆仁表示，財政部公告 10 月海關出口達 618 億美元，消費科技新品與 AI 旺季拉貨動能強勁。整體來看，台股基本面穩健，AI 相關個股仍具投資價值。然而，傳統產業若未跟上 AI 熱潮，仍偏弱勢，操作上應逢低布局基本面強、成長明確的龍頭股。

以下是張貽程盤點本周看盤重點：

美股上週五震盪測季線，台股本週防守 27,000 點。

美元短線強勢貶至 31 元，若回升，可望帶動熱錢回流。

外資連六天賣超 1,425 億元，籌碼面仍未改善。

美國政府停擺問題持續，經濟數據仍不明朗，關注兩黨協商進展。

本重要行事曆：

11/10（週一）：台積電公布 10 月營收。

11/11（週二）：大立光法說。

11/12（週三）：鴻海法說。

11/13（週四）：美國初領失業金人數、美國 10 月 CPI 通膨率。

11/14（週五）：美國 10 月零售銷售、美國 10 月 PPI 通膨率、雙鴻法說。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

