台股周報》通膨降溫、AI回穩、外資放假！美台股高檔震盪迎元月行情

圖為股市資料照。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 美股行情上周受到重大經濟數據和事件影響，CPI優於預期通膨降溫、美光財報優於預期、日本央行升息和四巫日等，美股震盪雖大，AI股回穩反彈，Nasdaq指數上週 0.48%。

分析師陳昆仁盤點上周強勢股表現：輝達 3.41%、美光 10.28%，OpenAI 融資談判優於預期，預告 1 月將發布新模型，AI 指標股回測支撐有守，看好 GPU 和 ASIC 自研晶片帶動 AI 雙箭頭成長。

廣告 廣告

陳昆仁表示，民調低迷的川普必須作多，本週重要經濟數據核心 PCE 公告，預估也會朝向好的方向，時序進入耶誕假期，外資進入長假模式，預計交易清淡，本週美股行情維持高檔震盪。

來看看台股行情，陳昆仁表示，台股跟著美股走，上週一度跌破季線，投資價值逢低買盤進場，週五重回月線以上，週線仍下跌 501 點，跌幅 1.78%，櫃買中小型指數跌幅 1.03%，中小型股相對抗跌。

陳昆仁進一步表示，外資大摩調高台積電目標價到 1888 元，反映明年獲利本益比僅 16.6 倍，其他權值股鴻海、廣達、緯創也都偏低，雖然不用再殺低，但籌碼面和技術面干擾，整理時間拖長。

陳昆仁表示，外資休假，本週台股預估量縮，指數空間有限，內資主導個股行情，接續元月行情，看好 AI 受惠股，例如：記憶體、CPO、PCB、BBU、ASIC／IP 矽智財等，健康輪動。

通膨降溫與政策紅利

分析師何基鼎指出，美國 11 月 CPI 降至 2.7%，失業率升至 4.6%，數據背後揭示了 AI 取代人力後的經濟陣痛期，導致原油、黃豆等原物料需求疲軟與潛在的通縮風險。然而「壞消息就是好消息」，這為聯準會明年配合川普政府進行降息鋪平了道路。

何基鼎指出，美國為鞏固科技霸權，簽署行政命令啟動由能源部主導的「創世紀任務」，集結 24 家科技巨頭參與國家戰略。在寬鬆資金與強勢政策的雙引擎驅動下，美股長線多頭架構穩如泰山。

何基鼎指出，台積掌握全球90％先進製程是最大受惠者。近期外資目標價已喊至 1,930 元，換算將貢獻指數約 4,000 點，台股挑戰 31,000 點指日可待。

技術面上，上週台股拉過了非農數據、CPI 公布與美股四巫日，結算的劇烈震盪，指數趨勢線、月季線皆獲得支撐，未跌破前低，顯示低檔買盤相當紮實。目前多頭格局未破，順勢做多是唯一正解。

記憶體甦醒 新題材輪動

何基鼎指出，美光財報大好，帶動股價兩日狂飆 17%，宣告記憶體產業走出谷底。華邦電、力積電本週有望補漲，並留意南亞科解禁後的走勢。

何基鼎進一步指出，隨著輝達止穩，AI 權值軍如鴻海、廣達將重返榮耀。雖本週四台股休市，預期大盤將維持震盪盤堅、緩步墊高。除鎖定 AI 正規軍，亦可關注三星三折機，以及特斯拉太空 AI 題材個股！

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美股重點一次看》輝達鞏固護城河、台積2奈米擴產、佈局關鍵密碼來了

緯創加碼AI 董事會通過重大資本支出計畫