台股周報》降息前哨＋AI題材點火！一圖看12月台股上漲機率

[Newtalk新聞] 美國總統川普對等關稅使全球經濟降溫、商品需求轉弱，國際原油與主要原物料價格持續在低檔徘徊，全球通膨壓力明顯緩和。另一方面AI 快速發展造成成產業洗牌，美國部分傳產就業受影響，失業率升至4.4%。

分析師何基鼎表示，在「通膨穩定、就業降溫」的環境下，多位聯準會官員支持 12月降息1碼，FedWatch 顯示降息機率升至 86.4%，刺激市場風險偏好提升，美股同步走揚，道瓊週五上漲 289 點，站上所有壓力之上，均線也呈現多頭排列，技術面多頭無虞！

市場聚焦Google Gemini 3 推出後性能大幅領先，開啟 AI「戰國時代」。何基鼎表示，全球科技巨頭提高資本支出，台股因此受惠，網通被動元件需求增加，推升台灣 AI 供應鏈回升受惠。台積電先進製程滿載、鴻海雲端廣達伺服器單強勁，緯穎營收獲利續創新高、奇鋐等散熱族群營益率提升，AI 供應鏈第四季表現一致向上。

在基本面上，何基鼎表示，主計處上調今年台灣 GDP 至 7.37%，反映出口回升與民間投資增加。外資近期持續回補，高股息與 AI 權值股受資金青睞，使台股中段結構條件良好，近 10 年台股 12 月上漲機率超過 80%。伴隨「紅包行情」，在美股止跌、降息預期升溫與基本面強勁的支撐下，12 月行情不悲觀，震盪後仍偏多看待。

產業上，何基鼎表示，AI仍是主軸，而具有「漲價題材」的記憶體、PCB、被動元件等族群受資金關注。記憶體因減產報價回升，PCB 與 ABF 受惠 AI 同服器需求成長，被動元件庫存調整後回補力道增強。此外，Google 成功推動自研晶片，帶動 ASIC 設計需求增加，創意、世芯、聯發科等皆可受惠，相關設備與材料廠同樣備受關注。

分析師陳昆仁表示，Fed 12月降息預期增溫，感恩節前交易清淡，11月美股道瓊和S&P500指數創下連7個月月線收紅，反映AI估值過高疑慮；Nasdaq整月下跌1.51%，輝達下跌12.59%。

「AI不是泡沫。」陳昆仁表示，Gemini 3升級功能讓ChatGPT表現更壓力，Google股價創高；ChatGPT必然升級跟上，看好輝達標準版GPU和ASIC自研晶片（例如TPU）雙箭頭，帶動AI成長。

至於台股行情？陳昆仁指出，台股遭獲利空錯殺，跌破季線後展現V轉行情，上週強彈逾 1192 點，漲幅 4.51%，重新回月線之上，櫃買中小型指數漲幅6.63%更大。

