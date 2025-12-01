台股周報》降息前哨＋AI題材點火！一圖看12月台股上漲機率
[Newtalk新聞] 美國總統川普對等關稅使全球經濟降溫、商品需求轉弱，國際原油與主要原物料價格持續在低檔徘徊，全球通膨壓力明顯緩和。另一方面AI 快速發展造成成產業洗牌，美國部分傳產就業受影響，失業率升至4.4%。
分析師何基鼎表示，在「通膨穩定、就業降溫」的環境下，多位聯準會官員支持 12月降息1碼，FedWatch 顯示降息機率升至 86.4%，刺激市場風險偏好提升，美股同步走揚，道瓊週五上漲 289 點，站上所有壓力之上，均線也呈現多頭排列，技術面多頭無虞！
市場聚焦Google Gemini 3 推出後性能大幅領先，開啟 AI「戰國時代」。何基鼎表示，全球科技巨頭提高資本支出，台股因此受惠，網通被動元件需求增加，推升台灣 AI 供應鏈回升受惠。台積電先進製程滿載、鴻海雲端廣達伺服器單強勁，緯穎營收獲利續創新高、奇鋐等散熱族群營益率提升，AI 供應鏈第四季表現一致向上。
在基本面上，何基鼎表示，主計處上調今年台灣 GDP 至 7.37%，反映出口回升與民間投資增加。外資近期持續回補，高股息與 AI 權值股受資金青睞，使台股中段結構條件良好，近 10 年台股 12 月上漲機率超過 80%。伴隨「紅包行情」，在美股止跌、降息預期升溫與基本面強勁的支撐下，12 月行情不悲觀，震盪後仍偏多看待。
產業上，何基鼎表示，AI仍是主軸，而具有「漲價題材」的記憶體、PCB、被動元件等族群受資金關注。記憶體因減產報價回升，PCB 與 ABF 受惠 AI 同服器需求成長，被動元件庫存調整後回補力道增強。此外，Google 成功推動自研晶片，帶動 ASIC 設計需求增加，創意、世芯、聯發科等皆可受惠，相關設備與材料廠同樣備受關注。
分析師陳昆仁表示，Fed 12月降息預期增溫，感恩節前交易清淡，11月美股道瓊和S&P500指數創下連7個月月線收紅，反映AI估值過高疑慮；Nasdaq整月下跌1.51%，輝達下跌12.59%。
「AI不是泡沫。」陳昆仁表示，Gemini 3升級功能讓ChatGPT表現更壓力，Google股價創高；ChatGPT必然升級跟上，看好輝達標準版GPU和ASIC自研晶片（例如TPU）雙箭頭，帶動AI成長。
至於台股行情？陳昆仁指出，台股遭獲利空錯殺，跌破季線後展現V轉行情，上週強彈逾 1192 點，漲幅 4.51%，重新回月線之上，櫃買中小型指數漲幅6.63%更大。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
AI、低碳、越南人口紅利 法人點名5檔亮點ETF一次看
專家看盤》Google供應鏈最強！台股反彈、量縮、攻高空間有限
其他人也在看
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
外資狂殺台積電、鴻海、聯發科！卻砸15.8億橫掃這檔科技ETF 已連買8個月
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數11月整體下滑606.87點，月跌幅2.15%，收報27,626.48點。涵蓋台灣晶片設計、晶圓代工、AI伺服器代工巨頭的ETF國...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Google帶飛！聯發科谷底反彈...成交額炸173億 PCB欣興、南亞同步走揚
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股今（1）日大盤氣氛些許低迷，截至上午11點16分，加權指數落在27,483.20點，下挫143點、跌0.52%。不過，PCB族群依舊漲勢...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
法說會報佳音！這「矽晶圓大廠」挑戰連6漲 華電網開盤即攻頂...5檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日以27,674.16點開高，但隨即翻黑跌至盤下，截至上午9時25分暫以27,529.68維持跌勢，開盤有7檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現
美國最新公布的就業數據優於市場預期，雖然失業率微幅上升，但初領失業金人數明顯下降，顯示整體勞動市場仍具韌性，市場對經濟硬著陸的憂慮隨之淡化。隨著聯準會12月降息機率突破八成，市場資金氛圍轉向寬鬆，美股四大指數持續走高，展現年底行情的強勢態勢。中國信託投信表示，這波「經濟軟著陸＋資金寬鬆」雙重利多，已為第四季美股傳統旺季行情鋪好道路。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
【Yahoo早盤】12月先蹲低後跳高？台股翻黑震盪百點 分析師陳石輝：健康拉回
台股今（1）日開盤上漲47.68點，開在27,674.16點，開盤不到40分鐘，指數翻黑震盪逾百點，最低一度觸及27,478點。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪指出，加權指數上周大漲逾千點，本周將進入健康的震盪格局，預估今日收黑可能性高，建議投資人可在回檔時逢低承接AI相關族群，並且避免追高。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
AI升級引爆矽光子熱潮！這檔週噴44%「創歷史新天價」 外資、投信、自營商爭相囤貨
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器的模型參數規模持續放大，帶動資料中心（DataCenter）互連頻寬需求，市場已開始量產1.6T光傳輸產品，預期最快...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
在手訂單上看百億元！這「廠務系統廠」緊跟台積電擴廠腳步 能見度直達2026年
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體廠務系統廠漢科（3402）受惠半導體景氣回溫與大型客戶海外設廠潮帶動，股價連5日走揚、單週漲幅達8.68%，昨（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 8 小時前
大盤跌外資跟著賣光光？友達狂吞24萬張賣壓、鴻海台積電同步被蛋雕 11月買超風向整組大逆轉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察賣超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
沒買AI真的輸慘！4檔新ETF壓軸登場 過年紅包全靠他
今年台股投資風潮中，主動式台股ETF持續成為市場焦點。根據 CMONEY 最新統計，截至本週為止，市場上五檔主動式台股ETF在受益人數與規模雙雙創下歷史新高，總受益人數來到414,612人，連續第六週刷新紀錄，總規模也攀升至785.9億元，逐步向千億元大關邁進。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
《富爸爸》是對的！白銀價格飆破歷史新高，帶動黃金新一輪漲勢！「金銀比」怎麼看？如何投資白銀？一文看懂貴金屬投資
還記得 2025 年 6 月時，《富爸爸窮爸爸》作者清崎（Robert Kiyosaki）曾經大膽預測：「2025年白銀價格將會上漲 3 倍」嗎？雖然時序已經來到 2025 年末，白銀價格並未像清崎所說的上漲 3 倍，但近期白銀價格再創歷史新高，從年初的每盎司 20 美元，飆升至 58 美元，漲幅高達 190%！究竟白銀最近是在漲什麼？又是個什麼樣的資產？具備什麼樣的投資屬性？如果想投資白銀，有哪些方式與管道？Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 6 個月前
營收衝近1年新高被盯上？國家隊單月脫手聯電2.9萬張 「這封測大廠」慘挨刀23億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股11月加權指數跌606.87點，收在27626.48點，跌幅2.15%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股近20日上市個股賣超方面，晶圓...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
輝達、Google驅動 專家續看好AI及3類股
[NOWnews今日新聞]近期台股波動加劇，市場受聯準會（Fed）12月降息時程不確定性，還有對輝達財報的過度解讀影響。不過，法人認為，這波修正屬於短期雜音，從總體經濟與產業基本面來看，台股仍維持長多...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前