台股周報》29000點怎麼走？專家：南亞科進0050 別想吃短線豆腐

[Newtalk新聞] 台股大盤衝上28590 點，再創歷史新高，台股 12月已累積上漲 929 點。櫃買指數更是日K連五紅，強勢創新高。分析師張貽程表示，顯示內資法人積極操作，美股四大指數多頭方向不變，標普500指數封關前，再創歷史新高。

外資休假 內資主導行情

張貽程進一步表示，大盤指數往29000 點邁進，觀察成交量是否能跟上突破。外資進入休假模式，不過期現貨同步轉向偏多，留意台幣是否升值，可望暗示 2026 年的回頭買盤，內資作帳行情看中小型股，關注降息動向。

來看看本周美股行情上，分析師陳昆仁表示，耶誕假期前後，市場交易清淡，核心PCE指數符合預期，AI利多，指標股守穩轉強，貴金屬報價翻高，Nasdaq指數上周 1.22%，道瓊、S&P500指數創歷史新高後拉回。指標股上週漲幅：輝達 5.27%、美光 7.1%，輝達以高額的200億美元，結盟AI新創公司Groq，取得LPU核心技術和人才，整合到GPU架構，看好AI仍在高成長階段。

陳昆仁表示，本週四美股休市，預計交易清淡，重要數據為週五的製造業PMI指數，AI產業關注1／6〜1/9 CES展，以及輝達H200晶片對中國銷售進度，本周美股行情維持高檔震盪。

台股行情上，陳昆仁表示，年底外資休假成交量縮，內資法人年底作帳行情，台積電領軍指數再創歷史新高，台股週線上漲859點，漲幅3.1%，櫃買中小型指數漲幅3.37%，中小型股強於權值。

南亞科納入0050成分股 不宜搶短線

陳昆仁表示，本週四台股休市，預估上半週量縮，內資主導仍將主導行情，接續元月行情，AI受惠股如：記憶體、CPO、PCB、ASIC/IP、先進封測等族群，持續看好健康輪動。南亞科納入0050成分股，延後到12/30收盤生效，當天尾盤投信必然爆量大買，但同時也有外資對敲賣出，不用想吃短線豆腐，重點是看好記憶體受惠AI的波段多頭行情。

個股表現上，陳昆仁盤點，底部型態：聯茂（6213）、圓剛（2417）。投信認養：勤誠（8210）、健策（3653）。守穩轉強：高僑（6234）、華新（1605）。技術面強勢：金像電（2368）、兆聯實業（6944）、穎崴（6515）。

降息預期確立 美股強勢

分析師何基鼎表示，歐美適逢聖誕假期，美股雖量縮但維持高檔。歷史數據顯示，此期間股市上漲機率逾七成。近期金、銀創高，顯示市場資金充沛；隨著油價回落與失業率略升，強化了明年聯準會降息3碼的預期。在資金寬鬆與AI產業蓬勃發展的雙重紅利下，美股有望領軍全球，再創新高。

台股趨勢 數據創高

何基鼎表示，台股基本面強勁，11月工業生產指數119.31（年增16.4%）、外銷訂單729.2億美元（年增39.5%），雙創同期新高，證實台灣為供應鏈去中化與AI浪潮最大受惠國。技術面上，大盤正式突破28,500點壓力關卡，上方無套牢賣壓，短多趨勢確立，跨年前後挑戰歷史新高指日可待。

鎖定低基期與補漲題材

個股焦點，何基鼎表示，在AI強勁需求帶動下，記憶體產業迎來供不應求的漲價循環，推升華邦電、南亞科、力積電等個股挑戰歷史新高。然而，考量短線乖離已大，可將目光轉向具備「低基期」與「補漲題材」的族群，如下。

原物料報價：留意剛起漲的銅概念股，如第一銅、華新。

PCB族群：上游CCL的台光電、台燿強勢創高，暗示產業景氣無虞。

ABF載板族群：資金高機率輪動至相對落後的ABF載板族群。

本周財經大事件，12／29（週一）台達電投資論壇。12／30（週二）日股休市。12／31（週三）富喬法說會、美初領失業金人數。1／1（週四）台股、美股休市。1／2（週五）美國12月標普製造業PMI。

