台股周漲逾354點！晟鈦漲近24％ 國泰金連拉長紅漲7％

台股本周共上漲354.41點，漲幅1.28%。（圖／CTWANT資料照）

台股5日收在27,980.89點，上漲185.18點，漲幅達0.67%。本週雖逼近28000點，後因交易量萎縮、市場觀望氣氛高，一周共上漲354.41點，漲幅1.28%，五日均量降到4558億。台股類股表現方面，由於電子股主流光環褪色，傳產股也有表現。

根據永豐投顧整理，塑膠股漲幅第一、漲4.0%，資金由南亞帶動湧入，其中南亞與日商東紡合作，股價強勢漲7.5%。金融股也得到滋潤漲2.8%，其中可能是作帳需求，國泰金連拉長紅漲7.0%、華南金漲4.6%。

電子股也彈升，電腦及周邊漲2.0%，機器人題材熱炒，昆盈漲14.5%、英業達漲8.0%。電子零組件也有表現漲1.7%：PCB材料是AI升級必須，欣興漲15.3%、晟鈦漲23.8%。

永豐投顧指出，由於市場逐漸從檢討AI壓力中舒緩，大盤逐步推進，已經來到28000點關前，但是多日成交量萎縮，是標準價量背離，而且短線技術指標已到高檔，投資人紛紛觀望，等待趨勢出現。

美股方面，市場關心FOMC是否降息，但由於政府關門，數據方面多有缺失，不過隨著官員的口風轉向，市場的預期也偏向樂觀。另外科技業看到GOOGLE的模型表現佳，同時也發現GOOGLE的自研晶片也可以有優異表現，所以輝達雖然不振，但是其他股有表現，費城半導體有明顯漲幅。

