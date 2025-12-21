台股周線翻黑 法人續看好這些產業類股
[NOWnews今日新聞] 在美國CPI數據低於預期激勵下，台股周五（12/19）暫時擺脫前幾個交易日的疲軟格局，加上權值股撐盤與AI族群帶動，展現反彈走勢， 終場上漲 227.82 點、收在 27696.35 點，重返5日線與月線，成交量也放大至5610.42億元，周線則翻黑、終止連3紅。不過，法人認為，美通膨降溫與財報雙利基 提振台股投資信心，AI供應鏈仍具成長利基，短線雜音並不會影響其長線發展趨勢，後市布局建議聚焦具實質基本面成長性產業及相關標的。
安聯投信台股團隊分析，美國通膨數據低於市場預期，挹注美股，投資人重新押注美國聯準會未來降息空間。另一方面，美國記憶體大廠繳出亮眼財測，亦暫時緩解市場對科技股估值過高的疑慮，也重新點燃AI題材投資氣氛。
安聯投信台股團隊認為，美國政府關門期間部分統計數據將永久缺失，一度造成市場擔憂聯準會12月決策難度，但觀察近期公布零售數據顯示美國經濟韌性優於預期，關稅傳導影響通膨並未惡化，加上就業市場狀況，降息為可能的經濟降溫風險預作準備，市場資金有利風險資產趨勢未變。
在產業基本面方面，安聯投信台股團隊表示，Google新版模型Gemini獲得市場一致好評，但不同大語言模型間差距有限，擁有足夠算力仍是競爭關鍵因素，而算力硬體不論GPU或ASIC等主要零組件、組裝及配套網路設施仍以台灣供應鏈為主，台灣AI供應鏈仍將是未來市場資金焦點。
根據安聯團隊與供應鏈訪談訂單展望來看，2026年至2027年GPU及ASIC將呈現百家爭鳴，部分供給有限零組件甚至已成為戰略物資，顯示AI供應鏈仍具成長利基，短線雜音並不會影響其長線發展趨勢。
在布局方向上，安聯投信台股團隊指出，考量不同客戶拉貨節奏或是產品世代交替期間不同，或成為加大股價波動原因，後市布局建議聚焦具實質基本面成長性產業及相關標的，作為投資參考。
00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷也提到，近期全球資金仍將因貨幣政策動向而出現較大配置波動，牽動市場走向；考量美國通膨降溫與財報利基，還有評價面因素，建議仍宜把握成長與穩健並重的布局策略把。在方向上可聚焦具結構性成長如AI供應鏈，包括電源、散熱、PCB及記憶體等；傳產如運動品供應鏈，世足賽等題材，還有受惠降息環境下穩定配息來源的金融股。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
