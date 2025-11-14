台股周跌253點！11/19輝達公布財報 這類股不宜久報
台股14日收在27,397.50點，跌506.06點，跌幅1.81％，一周加權指數跌253.91點，跌0.92％，下跌出量，跌破月線。法人分析，AI發展仍有長線趨勢，但是進入調整期；12月降息1碼機會回調至50%，提醒投資人在利率較敏感時期，投資操作上應優先考量信用評級較高的公債或投資等級債，若未來殖利率觸底反彈，則可搶進資本利得成長機會。
13日晚間川普已於眾議院簽署關鍵的短期撥款方案，也預示著美國政府將重新啟動，結束了為期43天的黑暗時期。
永豐投顧表示，美股科技股重跌，主要還是在財報訊息揭露後，市場對於AI萬馬奔騰式的擴張提出質疑，於是高槓桿的擴張出現修正，業務進度延遲的股價大跌，以上調整有利長線趨勢。
相較於其他AI公司，輝達財力足、獲利豐，11/19輝達將公布財報，過去財報雖然能優於分析師預期，但是市場往往提前反應，而如今美國科技股回檔，已經壓低市場期待，有利股價反映基本面。
永豐投顧建議，還是應該長線布局，績優股回檔可以從容買進。另外資金短期往傳產股發展，注意應股價變化，不宜久抱。本週指數區間看26500點至27800點。
國泰基金經理人鄭凱允則表示，美國政府停擺多周，如今重啟市場可能仍面臨短期不確定性，同為聯準會官員的亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic與波士頓聯準銀行總裁Susan M. Collins皆警示通膨仍是明顯且迫切的風險，目前利率應暫緩不變。
國泰投信表示，隨著政府重新步入軌道，先前未能如時公布的9月份經濟數據有望在近期「重見天日」，但據白宮所述，10月份的就業報告跟通膨報告因為仰賴實地調查，受到政府停擺可能將「永遠缺失」，使市場失去基本面參考依據，加上市場情緒回穩，刺激昨日美債殖利率全面走揚，此時在債券布局宜逢低買進、攤平持有成本。
鄭凱允則進一步就國泰10Y+金融債（00933B）來說，統計自11月初以來00933B日平均成交量達3.48萬張，在債券ETF中名列前茅；其成分債以大型龍頭銀行債為主，金融機構受到嚴格監管，特別是大型銀行相對在面臨金融危機時，普遍有較好的抗風險能力。
看更多 CTWANT 文章
閃兵案偵結新北檢起訴 12 人 修杰楷、陳柏霖恐關2年以上
親自顧50年！8旬母悶死癱瘓兒 醫：長照悲歌在於「照顧者看不見未來」
Energy坤達、書偉遭起訴 相信音樂8字回應
其他人也在看
最後期限！第3季財報「62家上市公司」還沒交
最後期限！證交所統計指出，還有62家上市公司還沒交今年第三季財報，今（14）日截止，如沒準時送達，恐被證交所開罰，後續若未補交恐面臨下市危機。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 6 小時前
電子五哥一片綠！廣達回測季線、英業達重挫逾3% 分析師建議「這2檔」可進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導美股昨（13）日大跌，連帶影響台股今（14）日表現，盤中一度慘摔520點、失守月線，廣達（2382）、緯創（3231）、和碩（4938...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股2族群衝出成交大爆量！阮慕驊驚「狠甩台積電2倍」：你就知道多誇張
台股今（13）日走勢平盤震盪，盤中一度微幅翻紅，不過終場仍下跌43.53點、跌幅0.15%，收在27903.56點，不過值得注意的是，成交量高達6708.49億，創今年來單日第2大量。對此，財經專家阮慕驊指出，為何今日大盤大爆量，就是因為有「兩大族群」股價大震。台股今日成交值放大，僅次於10月14日的7085億元，權值股台積電下跌15元、1.02%，收146......風傳媒 ・ 22 小時前
「台積電為台灣產業舖陳肥沃土壤」 謝金河點名受惠廠商：股價4位數
台積電先進製程獨步全球，同時帶動在地AI供應鏈廠商壯大，如半導體設備、機台以及特用化學品等產業。財信傳媒董事長謝金河於個人節目《老謝在先探》表示，他已參訪過全國AI供應鏈廠商，認為「台積電正在為台灣產業舖陳肥沃土壤。」 謝金河說道「我們經常講『台積電一個人的武林』，但是大家一定要知道，在一個人武林底下，台積電給予台灣整個投資環境更加肥沃的土壤。」認為台積......風傳媒 ・ 1 天前
91APP 砸近十億收購iCHEF
91APP（6741）13日宣布，由台灣子公司九易宇軒以合併總資產占比約20％之自有資金3,200萬美元（約新台幣近10億元），全現金收購台灣智慧餐飲科技公司資廚管理顧問（iCHEF）100％股權。91APP將藉此擴張SaaS（軟體即服務）亞太市場版圖，且91APP的服務範圍正式延伸至餐飲業。工商時報 ・ 14 小時前
「小台積電」富邦0052將1拆7！11/18最後上車日 今年增逾3萬粉
擁有6.35萬股民、有「小台積」之稱的富邦科技ETF( 0052）將於11月19日停止交易，11月26日重新上市。分割後每股價格更親民，交易門檻降低，並提醒11月19日至25日期間暫停交易。分割不影響持有資產總值，分割後價格於11月25日公告，結果通知書則於12月8日寄發。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
美12月降息恐無望…台積電跌35元至1425元！ 專家：是禮物
市場擔心美國12月降息無望，美股四大指數全面重挫。台積電 ADR 跟跌近 3%，台積電今（14）日一度跌35元至1425 元，專家表示，短線回檔反而是禮物，長線投資人可分批布局，目標價 上看1900 元。Yahoo奇摩股市 ・ 9 小時前
《熱門族群》複製東元飆風？裕隆強攻漲停 市場押寶「鴻海效應」
【時報-台北電】市場傳出，裕隆(2201)已決定將旗下自有品牌「納智捷」股權移轉至雙方合資的鴻華先進，意味鴻海(2317)將間接入股納智捷，並取得品牌經營主導權。雖然鴻海董事長劉揚偉昨（12）日在法說會上被問及此事時僅表示「細節請洽鴻華先進」，但消息仍引爆市場資金熱潮，裕隆股價連兩日攻上漲停，今早再度鎖死漲停板。裕隆強勢表現也帶動集團個股全面走揚。中華車(2204)逆勢上漲逾2%，裕融(9941)、嘉裕(1417)同步小漲，整體表現明顯強於大盤。 據悉，此次股權移轉象徵裕隆與鴻海兩大集團在電動車領域的合作再度升級。鴻海將藉此更深度參與納智捷品牌的發展，推動電動車垂直整合布局；裕隆則透過釋股，盼能加速國產純電車的市場化腳步，並以台灣為基地邁向國際市場。 針對相關合作，劉揚偉表示，由於他近日已辭去鴻華先進董事長職務，相關事宜將由鴻華先進說明。不過，他也不吝讚許表示：「鴻華的車子做得相當不錯，市場反應也很好。」 消息曝光後，裕隆股價周二開高走高，早盤即直奔漲停35.9元並鎖住，一舉收復短、中、長期均線，技術面呈現多方格局。當日外資與自營商聯手買超1,719張，成交量達9,239張，漲停委買高時報資訊 ・ 1 天前
諾貝爾大師示警，美股AI行情已「瘋狂」，七雄占標普市值逾三成
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，諾貝爾經濟學獎得主史彭斯(Michael Spence)直言，美國股市已陷入「瘋狂」狀態，核心推手正是人工智慧(AI)帶動的投資浪潮。從大型科技企業到金融市場，資金正大舉湧入AI模型研發、量子計算與數據中心建設，隨之而來的是對電力與基礎設施需求的急速膨脹。史彭斯在中國舉辦的太湖世界文化論壇·錢塘對話上指出，當前市場「確實存在泡沫」，但泡沫成因與一般風險偏好過度不同，更像是一場戰略競賽下的「被迫加碼」。他以博弈論視角分析稱，在全球科技競爭與AI軍備賽格局中，對決策者而言，「投資不足的代價遠高於投資過度」，企業寧可被批評燒錢，也不願承擔「落後一代技術就被淘汰」的風險。在此背景下，美股市值高度集中問題愈來愈突出。史彭斯提到，目前標普500指數中，超過三成市值集中在科技雄身上，這種集中程度在歷史上「幾乎前所未見」。市場人士指出，這種極端集中一方面推高指數表面表現，另一方面也放大了單一產業或少數個股回調時，對整體市場造成的系統性衝擊。談及美國主權債務風險，史彭斯認為，現階段債務路徑「不可持續」，但要如何平穩脫離這條軌道，政治與政策層面迄今尚未給出可行方案。表面上看，財訊快報 ・ 9 小時前
累計漲幅65%！HBM爆單潮爽到台廠？華東拿下6根漲停「再炸8萬張」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠DDR4供應吃緊、記憶體行情一路往上衝，記憶體封測廠華東（8110）近期可說是火力全開。今天股價又再度鎖上漲停，已是連...FTNN新聞網 ・ 1 天前
華新漲停！近9萬張排隊等買 專家示警：小心套牢
電器電纜股成盤面亮點！華新（1605）今（13）日盤中衝上34.45元亮燈漲停，近9萬張排隊等買，專家提醒，電器電纜族群近期不要追高，不然恐有套牢的風險。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
〈美股盤後〉降息機率驟跌 道瓊下殺近800點 三大指數均創逾一個月最慘日
美股週四 (13 日) 暗夜降臨，科技股殺聲隆隆，投資人對未來利率政策的預期轉弱，聯準會 12 月降息機率跌破 50%，加劇主要指數跌勢。鉅亨網 ・ 13 小時前
超越昔日大立光！股王信驊收漲停價6335元 台股歷史最高價紀錄
股王改寫歷史紀錄！信驊（5274）在9月站穩5千元後，今（13）日正式突破6千元大關，股價一路走高，盤中亮燈漲停，股價來到6,335元寫下台股新紀錄，等於買進一張就要花633.5萬元，直至終場仍強勁鎖漲停，超越昔日股王大立光（3008）所締造的6075元里程碑。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
房子要「生前送」還是「死後給」？一個念頭選錯多繳128萬！財稅局教你怎麼省
很多人覺得「留房子給孩子」，只是等老了簽個名的事，但魔鬼藏在細節裡，你選的是「生前贈與」還是「死後繼承」，稅差可能就天差地遠！根據財政部稅務局「遺產及贈與稅節稅手冊」指出，兩種方式的稅率、土地增值稅與契稅都不同，若沒提前規劃，辛苦存下的財產，最後可能被稅吃掉一大半。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前
下週橫財擋不住！4星座財運爆棚 分紅、獎金找上門
下週橫財擋不住！4生肖財運爆棚 分紅、獎金找上門EBC東森新聞 ・ 21 小時前
00919填息了！歷經39個交易日 128萬股民鬆口氣
台股ETF受益人數第四大的群益台灣精選高息ETF（00919），最新受益人人數來到128.9萬人，今（13）早以21.7元開出後，隨即穩定上揚21.79元完成盤中填息，歷經39個交易日，也讓參與第10次填息的投資人息利雙收。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
正崴發布重大訊息！集團3家公司11/13起停牌
證交所（12）日晚間公告，正崴集團（2352）旗下三家公司包括正崴（2352）、永崴投控（3712）、森崴能源（6806）自13日起暫停交易，因為正崴精密工業股份有限公司有重大訊息待公布。中天新聞網 ・ 1 天前
塑化股漲什麼？外資天天買台塑、台化
[NOWnews今日新聞]以台塑集團為主的塑化股近期走勢火熱，長期趨於弱勢的個股掀起絕地大反攻，台化、南亞、福懋科盤中漲停，除了年底集團作帳以外，轉型題材，事實上，中國塑化股也是全面紅通通。塑膠指標股...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前