台股周跌253點！11/19輝達公布財報 這類股不宜久報

台股一周加權指數跌253.91點，跌0.92％。（示意圖／黃耀徵攝）

台股14日收在27,397.50點，跌506.06點，跌幅1.81％，一周加權指數跌253.91點，跌0.92％，下跌出量，跌破月線。法人分析，AI發展仍有長線趨勢，但是進入調整期；12月降息1碼機會回調至50%，提醒投資人在利率較敏感時期，投資操作上應優先考量信用評級較高的公債或投資等級債，若未來殖利率觸底反彈，則可搶進資本利得成長機會。

13日晚間川普已於眾議院簽署關鍵的短期撥款方案，也預示著美國政府將重新啟動，結束了為期43天的黑暗時期。

永豐投顧表示，美股科技股重跌，主要還是在財報訊息揭露後，市場對於AI萬馬奔騰式的擴張提出質疑，於是高槓桿的擴張出現修正，業務進度延遲的股價大跌，以上調整有利長線趨勢。

相較於其他AI公司，輝達財力足、獲利豐，11/19輝達將公布財報，過去財報雖然能優於分析師預期，但是市場往往提前反應，而如今美國科技股回檔，已經壓低市場期待，有利股價反映基本面。

永豐投顧建議，還是應該長線布局，績優股回檔可以從容買進。另外資金短期往傳產股發展，注意應股價變化，不宜久抱。本週指數區間看26500點至27800點。

國泰基金經理人鄭凱允則表示，美國政府停擺多周，如今重啟市場可能仍面臨短期不確定性，同為聯準會官員的亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic與波士頓聯準銀行總裁Susan M. Collins皆警示通膨仍是明顯且迫切的風險，目前利率應暫緩不變。

國泰投信表示，隨著政府重新步入軌道，先前未能如時公布的9月份經濟數據有望在近期「重見天日」，但據白宮所述，10月份的就業報告跟通膨報告因為仰賴實地調查，受到政府停擺可能將「永遠缺失」，使市場失去基本面參考依據，加上市場情緒回穩，刺激昨日美債殖利率全面走揚，此時在債券布局宜逢低買進、攤平持有成本。

鄭凱允則進一步就國泰10Y+金融債（00933B）來說，統計自11月初以來00933B日平均成交量達3.48萬張，在債券ETF中名列前茅；其成分債以大型龍頭銀行債為主，金融機構受到嚴格監管，特別是大型銀行相對在面臨金融危機時，普遍有較好的抗風險能力。

