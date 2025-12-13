「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。
人工智慧（AI）泡沫疑慮未歇，投資人拋售科技股，美股承壓下挫，AI股近乎全面下跌，其中博通（Broadcom）一席「客製化AI處理器毛利率」的言論引發市場擔憂，股價重挫超過11%，連帶波及輝達、甲骨文。最終美股周五道瓊工業指數小跌0.51%、標準普爾500指數下跌1.07%、那斯達克指數下跌1.69%，台積電ADR則下殺4.20%。
對於周一台股盤勢可能「直接摜下去」阮慕驊指出，開盤大跌好過於開高、拉高、再殺低，如上周四創下28658高點後再下殺收跌的盤勢，當天震盪近600點。他盤點，這波美股道瓊、標普500雖達歷史高點，但那斯達克並為創新高，賣壓相對較大，至於更具AI泡沫觀察指標的費城半導體，此波也創新高。
阮慕驊分析，此次骨文股價下跌的性質和博通，甲骨文是財務疑慮，博通則是漲多獲利回吐，「現階段仍是賣鏟子的好過挖礦的」，然而甲骨文這隻AI礦坑的「金絲雀」最近確有奄奄一息之感，但也不能說AI礦坑要崩。他總結，美國賭上國運，AI若崩經濟和資本巿場也必崩；且美中博奕進入白熱化階段，美國會在金融和經濟上先繳械嗎，當然不可能，「美國資本巿場至少還要為AI這個世紀大工程服務2到3年，資本永遠是為政治服務，因為有了權力還缺資本嗎？」
更多風傳媒報導
其他人也在看
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 18
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
台積電誰領最多股息？張忠謀拿6億竟不是第一 真正大贏家曝光
「護國神山」台積電（2330）今…民報 ・ 1 天前 ・ 41
記憶體話題延燒！「這檔」列注意股仍暴衝 攜54萬巨量再攻新高價
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（12）日開高走高，早盤上漲72.79點開至28,097.54點，加權指數終場大漲173.27點，以28198.02點作收，漲幅0.62％，成...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 3
外資回頭狂買 18檔出頭天
台股11月遭外資狂提款近3,749億元，終於在12月首周迎來強勁的轉折，單周買超台股526.65億元，12月累計買超亦達到781.19億元，少了外資拖後腿的台股急奮起，一度問鼎歷史新高點，由台積電（2330）、南亞科（2408）領軍的18檔外資加持股出頭天，有機會憑藉著籌碼的優勢，一路旺下去。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 3
《半導體》華邦電獲利爆棚 法人喊上百元
【時報記者葉時安台北報導】華邦電(2344)今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%，受惠報價持續走揚下，11、12月EPS可望逐月走升，且ASP主升段才正要開始，華邦電明年獲利成長可望大幅優於原先預期，明年度上看一個股本之歷史新高紀錄。獲利成長性強勁下，本土法人維持華邦電「增加持股」評等，而目標價從69元上調至100元，甚至挑戰108元歷史新高價。 三大法人操作上，已連續兩天賣超，外資兩天共賣超5.42萬張、投信期間亦賣超149張。不過華邦電股價仍維持高檔，周五強漲半根漲停，重回70元關卡，再度挑戰73.4元本周所創多年新高價。 華邦電今年10月每股盈餘0.26元，達成市場今年第四季預估的27%。華邦電2025年11月營收86.29億元，月增4.92%、年增38.70%，創下2022年6月以來的41個月新高。華邦電今年12月營收在報價持續走揚下亦可望續增，預期11、12月每股盈餘將逐月提升。不過考量邏輯IC業務略低於預期，微幅下修華邦電今年第四季營收、每股盈餘。 而市場緊盯價格變動，根據供應鏈調查，華邦電明年第一季DDR4、DDR3合約價有望挑戰100%季增，主因時報資訊 ・ 1 天前 ・ 1
目標價升破100元！華邦電再獲法人力挺、估獲利「1元跳升至10元」 看好記憶體漲價循環
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在記憶體供需吃緊與價格上行預期帶動下，華邦電再度成為法人關注焦點。繼美系外資大摩將其列為台系記憶體股首選、目標價上...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
目標價喊上1900元！投信豪砸9.01億掃貨智邦 這被動元件廠「需求看俏至明年」受寵3千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（11）日終場跌375.98點，收在28,024.75點，跌幅1.32%，據證交所籌碼動向，投信今買超22.44億。觀察買超個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一早被錢香醒！00878發84.5億元股利今入帳 近170萬人睡醒領錢
國泰永續高股息（00878）今年第四季配息今（12）日正式入帳，每股配發0.4元，本次共有近170萬股民領息，配息總金額約新台幣84.5億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
林百里「金孫」達明被捧太高？2個月內股價腰斬 「能否站回800元」專家這樣說
被廣達董事長林百里暱稱「金孫」的達明，主要產品包括協作型機器手臂與 AMR（移動機器人），而輪式人形機器人的概念機也在今年自動化展首次亮相。對此，財經臉書粉專「股人阿勳」撰文指出，達明今年9月上市時，真的是把「蜜月行情」演到極致，股價開盤一路噴到825元，盤中爆量、新聞狂推，市場情緒像是「台灣終於有一檔純正機器人股能跟上世界趨勢」一樣。但熱度退去後，短短2個......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
矽光子族群紅光刺眼！惠特「搭2熱門題材」強勢漲停 聯亞等3檔齊逼新天價
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（12）日終場漲173.27點，收在28,198.02點，漲幅0.62%，矽光子概念股全數沸騰上攻，其中惠特（6706）飆上漲...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上2年新高
〈焦點股〉東森拚多處資產活化 股價衝上 2 年新高鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1
14檔ETF 迎年底除息行情
統計12月將除息的股票型ETF共有14檔，熱門除息日集中在12月16日至18日，熱門ETF都將於這段時間除息，預計將有逾200萬受益人，想參與這波除息行情，最晚須於除息日前一個交易日買進，等待後續填息行情契機。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
連4日出脫鴻海！外資再抱37億元離席 記憶體「這檔」重砍1.6萬張最慘
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（11）日開低走低，終場加權指數收在28024.75點，重挫375.98點，跌幅1.32%，成交金額5188.86億元。根據證交所公布籌...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
錢鏡你家／打斷腿都不賣台積電！ 杜金龍：3訊號沒出現前台股別急著跑
2025進入倒數階段，目前來看，今年台股上漲超過5000點，漲幅逾23%，是個表現亮麗的多頭年。只是過去大盤有多頭不過3年的魔咒，究竟接下來市場會如何變動？台股大師杜金龍在《錢鏡你家》節目中指出，2026年4月才會是轉折點，除非出現3訊號，否則抱穩持股、安心過年。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 6
央行下周理監事會 近7成民眾希望繼續打炒房到明年
央行下周即將舉行理監事會，打炒房及第7波信用管制是否延長等房市政策受矚目。據永慶房屋最新出爐民意調查顯示，過半數民眾認為央行打炒房有效，有助打擊炒作與房價上漲。同時有69%、將近七成的多數民意支持該政策延續至2026年。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 21
三大法人大輸血記憶體！「3大指標股」被猛掃逾18.8萬張 金額飆上102.5億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（12）日開高走高，終場加權指數上漲173.27點，漲幅0.62%，收在28,198.02點。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日合...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
台股高檔震盪 專家：年末行情機會大於風險
[NOWnews今日新聞]台股在本周四（11日）早盤創高後拉回，終場下跌375.98點，以28027.75點作收，守住2萬8千點大關；不過在大盤高檔震盪之際，高息ETF表現相對抗跌，其中群益台灣精選高...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 2
台灣50正2將「1拆17」？ETF分割潮來襲！ ETF分割是利多還是陷阱？投資人該怎麼看？投資人必知的3大好處｜投資診聊室
（0050）、富邦科技（0052）、國泰臺灣加權正2（00663L）陸續完成分割，美股同樣有大量ETF進行分割，特別是槓桿型ETF，如TQQQ、QLD、SSO等，2025儼然是ETF分割的「大年」。 本周投資診聊室就來解答：ETF分割是利多還是陷阱？投資人該怎麼看？分割後的股票更值得買入嗎？Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 3
11月上市三大慘業曝！ 貿易百貨業年減28%最凶
11月上市三大慘業曝光！證交所表示，貿易百貨業受到子公司外匯變動及金融商品損益影響，營收年減28.74%；電器電纜業因美國關稅與景氣衰退，年減20.15%；水泥業也受累景氣放緩，年減超過一成。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2