「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘

美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。​

​人工智慧（AI）泡沫疑慮未歇，投資人拋售科技股，美股承壓下挫，AI股近乎全面下跌，其中博通（Broadcom）一席「客製化AI處理器毛利率」的言論引發市場擔憂，股價重挫超過11%，連帶波及輝達、甲骨文。最終美股周五道瓊工業指數小跌0.51%、標準普爾500指數下跌1.07%、那斯達克指數下跌1.69%，台積電ADR則下殺4.20%。

對於周一台股盤勢可能「直接摜下去」阮慕驊指出，開盤大跌好過於開高、拉高、再殺低，如上周四創下28658高點後再下殺收跌的盤勢，當天震盪近600點。他盤點，這波美股道瓊、標普500雖達歷史高點，但那斯達克並為創新高，賣壓相對較大，至於更具AI泡沫觀察指標的費城半導體，此波也創新高。

阮慕驊分析，此次骨文股價下跌的性質和博通，甲骨文是財務疑慮，博通則是漲多獲利回吐，「現階段仍是賣鏟子的好過挖礦的」，然而甲骨文這隻AI礦坑的「金絲雀」最近確有奄奄一息之感，但也不能說AI礦坑要崩。他總結，美國賭上國運，AI若崩經濟和資本巿場也必崩；且美中博奕進入白熱化階段，美國會在金融和經濟上先繳械嗎，當然不可能，「美國資本巿場至少還要為AI這個世紀大工程服務2到3年，資本永遠是為政治服務，因為有了權力還缺資本嗎？」

