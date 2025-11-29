台股商品11強 今年賺五成
2025年進入最後一個月，雖然台股11月月線終止連六紅，但今年以來加權報酬指數漲幅來到23.32%，更有11檔投資台股的基金及ETF總報酬率超過五成，績效表現相當亮眼，且清一色為「主動式」標的。
根據CMoney統計至11月27日，今年以來總報酬率超過五成的基金及ETF依序為合庫台灣59.6%、主動統一台股增長（00981A）59.1%、合庫台灣高科技58.5%、街口台灣56.2%、街口中小型56.1%、富邦日盛54.6%、野村台灣運籌53.9%、野村鴻運53.7%、統一經建52.6%、野村成長51.9%、富邦新台商51.3%，其中，唯一一檔的ETF則是主動統一台股增長，以5月27日掛牌來的累計報酬率逼近六成。
就第4季行情來看，野村投信投資策略部副總經理但漢遠指出，從歷史數據來看，年底台股迎接作帳旺季，由於台灣不少機構法人常會在第4季積極拉抬績優股，帶動整體市場氣氛轉佳，且歷史統計顯示第4季的報酬率較高，從過去15年（2010~2024）資料來看，台股第4季平均報酬率高於其他季度，尤其是11月與12月常見反彈走勢，並且行情將延續至隔年第1季，平均11月上漲1.98%、12月漲2.14%、1月漲0.74%、2月漲1.5%、3月漲1.1%。
第二，資金面明顯轉強，為台股行情推波助瀾，根據過去十年（2014～2024）統計，外資在11月以後普遍呈現回補台股的趨勢，平均單月淨買超分別為239億元、185億元、159億元，年底資金回流效應明顯，而內資亦同步回溫；雖然內資（投信、法人、散戶）操作面較缺乏明確方向性，但從歷年第4季中小型股表現來看，成交量與股價普遍回溫。整體而言，台股第4季行情持續看多。
展望台股後市，合庫台灣暨合庫台灣高科技基金經理人顧克勤指出，AI仍是推動股市表現的關鍵驅動力，雖然仍有全球政經情勢變動、關稅議題等不確定性而恐影響股市波動，不過整體來看，主權AI、代理式AI帶動科技股進入新一輪的成長循環，台灣科技產業具備完整供應鏈與產業優勢，預期台股在AI強勁需求浪潮的推升下，持續維持長線向上的態勢，建議投資人透過分批布局或定期定額逐漸增持台股科技基金部位，掌握AI紅利的投資機會。
統一投信台股團隊表示，隨著台股漲多波動加劇，加上融資水位上升，短線上市場較易因情緒面干擾而出現震盪。但聯準會進入降息循環，為市場引入資金活水，將有利股市估值空間提升。只要總經基本面不變，包括全球景氣及企業獲利表現等數據持穩，推估股市中長線多頭趨勢較不容易受到影響。
富邦日盛基金經理人陳學林表示，台股企業獲利展望亮眼，台股整體本益比相較於歷史水平或有上行的空間，將成為推升台股續創高點的核心基礎。目前台股與美股皆進入第4季傳統季節性牛市，市場氛圍逐步轉向偏多。接下來隨著電子傳統旺季啟動、年底結帳效應升溫，加上資金回補需求擴大，將有助進一步強化台股多頭氣勢。
