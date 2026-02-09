台股單日勁揚621點 台積電聯發科帶頭飆

在美國科技股強彈與內資回流帶動下，台股行情扶搖直上。加權指數今(9)日開高走高，終場飆漲621.7點，收在32404.62點，創史上第10大單日漲點。盤勢轉強早有跡象，從今(2026)年1月交易數據觀察，集中市場交易戶數單月暴增逾百萬戶，當沖人數更激增43%，顯示投資人進場意願與操作熱度同步升高，為此波漲勢奠定基礎。

今日台股受惠於美股前一交易日全面收紅，科技股表現強勢，激勵加權指數早盤大幅跳空開高，盤中一度飆升近900點，最高來到32666.05點，終場仍守住逾600點漲幅，成交量同步放大至6,308.8億元，市場追價與換手動能明顯回溫。

盤面結構上，電子權值股扮演主要推升角色。台積電收盤上漲35元至1,815元，盤中一度收復歷史高點；聯發科同步走揚，高價股人氣隨之回籠，相關半導體供應鏈表現亦相對亮眼，成為指數上攻的核心動能。

事實上，市場熱度早已反映在投資人行為結構上。根據證交所公布的今年1月集中市場統計，當月定期定額投資金額達238.37億元，再度刷新歷史新高，較前(12)月增加14.79億元，可見小資族與長線資金穩定進場，並未因短期波動而退縮。

今年台股交易面熱絡，1月集中市場交易戶數達518.7萬戶，較去(2025)年12月攀升107.22萬戶、升幅逾26%，自然人成交值占比同步走高至56.18%，較前月顯著提高，外資成交比重則相對下降，足以看出內資成為拉抬股市的重要力量。

短線操作熱度同樣竄高，1月當沖成交值比重衝上37.38%，每日平均當沖戶數20.47萬戶，較前月增逾6萬戶、幅度高達43.2%，顯示在行情轉強背景下，短線資金與操作型投資人回籠，市場流動性與波動度放大。ETF交易也升溫，1月成交值比率6.44%，成交量周轉率由前月的12.89%上揚至19.18%，除個股操作外，指數型商品同樣成為投資人參與行情的重要工具。

