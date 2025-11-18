台股單日重挫691.19點、跌點今年第七大！ 金管會說話了

台股今（18）日開低走低，終場收在最低 26,756.12 點，不但失守 27,000 關卡，單日重挫 691.19 點，創下 8 月 21 日以來最大跌點，也是今年第七大、跌點史上第 13 大。 示意圖

[Newtalk新聞] 在美股指數周二收黑、恐慌指數（VIX）竄高下，台股今（18）日開低走低，終場收在最低 26,756.12 點，不但失守 27,000 關卡，單日重挫 691.19 點，創下 8 月 21 日以來最大跌點，也是今年第七大、跌點史上第 13 大。

今日大盤暴跌近 700 點，三大法人齊賣超 710.3 億元，外資「由買轉賣」，重砍台股 485.37 億元，本月以來共賣超 2,535 億元，其中倒貨榜首元大台灣50（0050）多達 128,358 張、賣超次多的華邦電（2344）92,467 張，高居個股之冠；另砍台積電（2330）1.5 萬張，金額達 221.79 億元。

投信呈「連五賣」，賣超 33.5 億元；自營商則賣超 191.42 億元，其中自行買賣部分賣超 37.64 億元，避險方面賣超 153.77 億元。對此，金管會晚間信心喊話，指出台股今日跌幅在亞股中居中，目前基本面仍穩健，金管會將持續關注國際情勢變化，適時再祭出相應措施。

根據證期局統計，台股今日收盤下跌 691.19 點，跌幅 2.52%，成交量約 6,403.94 億元，而同時段（截至下午13:30）亞洲主要股市狀況，新加坡跌 0.48%、上海跌 0.83%、香港跌 1.67%、日本跌 2.81%、韓國跌 3.08%。

另觀察基本麵，截至今年十月底，台股加權指數本益比約 23.32 倍，現金殖利率 2.35%（加計股票股利為 2.43%）；而國內上市櫃公司今年截至十月底累計營收約 40.09 兆元，較去年同期增加 12.51%。截至昨（17）日之整戶擔保維持率，信用交易之整戶擔保維持率為 176.92%。

