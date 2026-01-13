台股單日震盪逾4百點！收漲139點至30707 台積電收1710元雙創新高

傳出美國與台灣達成關稅15%協議，帶動台股今（13）日早盤狂飆，站上30973.85點新高。隨後賣壓出籠，台積電從1720元高點拉回，加權指數終場漲139.93點收30707.22點，單日震盪444點，台積電上漲20元，收在1710元，雙雙創下收盤新高。

個股方面，鴻海下跌2元至226.5元，跌幅0.88%；聯發科上漲40元到1485元，漲幅2.77%；台達電下跌25元到1030元，跌幅2.37%；國巨上漲13元至260.5元，漲幅5.25%；華通上漲8元到135元，漲幅6.3%；股王信驊一度下殺見7805元，終場收在8005元。

另外，今天綠能環保題材亮眼，整體上漲3.91%，其中可寧衛「土方」話題狂燒，開盤即跳漲停價47.2元，佳龍、台境也亮燈，有7檔個股漲停，市場資金投入踴躍。

