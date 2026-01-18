台股單週大漲1119點 不是AI、竟是這類股最瘋暴漲17%
財經中心／余國棟報導
根據臺灣證券交易所統計，115年1月16日發行量加權股價指數收盤為31,408.70點，較(115年1月9日)的30,288.96點上漲1,119.74點，漲幅約為3.70%，台灣50指數收盤為28,468.17點，較上週的27,523.75點上漲944.42點，漲幅約為3.43%，產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲17.30%為最大，跌幅以數位雲端類指數下跌3.57%為最大，未含金融類指數上漲1,070.02點，漲幅約為3.98%，未含電子類指數上漲536.00點，漲幅約為2.74%，未含金融電子類指數上漲547.11點，漲幅約為4.01%。
本週集中交易市場總成交金額為3兆5,763.79億元，全體上市股票成交金額為3兆3,150.06億元，股票成交量週轉率為4.11%，各產業上市股票交易情形如下，成交金額前三名為，第一名，半導體類1兆376.81億元，占全體上市股票交易金額31.30%，第二名，電子零組件類7,589.43億元，占全體上市股票交易金額22.89%，第三名，其他電子類2,711.39億元，占全體上市股票交易金額8.18%。
成交量週轉率前三名產業為，第一名，電子零組件類18.10%，第二名，電器電纜類17.68%第三名，玻璃陶瓷類16.07%，累計今年年初開盤迄今共11個交易日，集中市場總成交金額為8兆1,555.71億元，市場日平均成交金額為7,414.16億元，股票成交量週轉率為9.49%，股票日平均成交量週轉率為0.86%。
115年1月16日全體上市公司市場總值為新台幣102兆3,510.47億元，較(115年1月9日)市值98兆6,906.19億元增加3兆6,604.28億元，增幅約為3.71%。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股衝破3萬1市值狂增3.6兆 這族群卻慘跌3.5%！
台股創高日不是台積電最猛 記憶體全面暴走它直接封王！
失智人口將翻倍 新世代防線全靠它來保障！
台新新光金席開1800桌！合併後首度辦旺年會 員工摸彩總獎金達2500萬
其他人也在看
南亞科飆250元創高！美光收購力積電記憶體再飆揚？ 「這4檔」後市同步看俏
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導為應對日益嚴重的缺貨潮，全球三大記憶體廠之一的美光（Micron）宣布將以18億美元收購力積電（6770）的苗栗銅鑼P5晶圓廠，...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
劉德音砸2.5億押寶美光 記憶體市場迎來黃金時代
隨著AI應用的快速普及，記憶體需求持續飆升，市場迎來供不應求的緊繃狀態。台積電前董事長、現任美光董事劉德音，近日以約2.46億新台幣（約782萬美元）大手筆買進美光股票，引發市場關注。根據美國證券交易委員會（SEC）的申報資料，劉德音於1月13日至14日兩個交易日內，以每股336至337美元的價格購入23,200股，持股總數達到25,910股。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
低軌衛星「3飆股」獲利現形！元晶11月慘虧破億 唯「它」12月獲利飆50%一枝獨秀
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導低軌衛星題材熱度延燒，相關概念股近期因SpaceX以及「太空AI」題材帶動，股價猛漲，其中PCB廠燿華（2367）、射頻天線與通訊...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
籌碼／外資回神大買399億！台股噴漲598點創高 這5檔全被掃光
美股（15）日強勢反彈，加上台積電財測釋出樂觀訊號，點燃全球科技股多頭氣勢，台股（16）日全面噴出。加權指數終場大漲598.12點，收在31,408.70點再創波段高點，成交金額放大至8,233億元。外資單日大舉買超399億元，三大法人合計買超369億元，成為推升指數創高的關鍵力量。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
台股創高日不是台積電最猛 記憶體全面暴走它直接封王！
台股16日大漲逾598點，突破3萬1千點大關，再創歷史新高。記憶體超級週期使股性活潑的記憶體股票如旺宏、華邦電、南亞科及群聯等等漲幅更勝台積電，收盤漲幅均逾5%，也連帶讓擁有記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）盤中上漲近3%，股價再創新高之外，也再度登上台股主被動式ETF漲幅之冠，與第二名拉出0.7%的差距。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4
面板雙虎哭暈！外資本周大倒貨24.9萬張 低軌衛星「這檔」遭連4砍提款32億元
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股加權指數周五收在31408.70點，周線上漲1119.74點，漲幅3.70%。根據證交所公布籌碼動向，外資本周買超565.63億元。隨著A...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
玻纖布短缺引爆！「玻璃龍頭」單週漲破19%、猛拔2根漲停 訂單看到2027上半年
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導隨著AI相關需求急增，市場傳出玻纖布嚴重短缺，預估至少會延續到2027下半年，就連科技巨頭蘋果與輝達、Google等都展開資源...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
金仁寶集團同步發威！「這檔」11月EPS狂飆4036% 金寶拉4根漲停達連6紅49%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在亮麗財報帶動下，金仁寶集團近期行情優異，代工大廠金寶（2312）截至上週五（16日）已連續6個交易日上漲，累計漲幅48.79%...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
16兆納稅錢送美國？名醫砸近千萬「向館長、藍委」宣戰
政治中心／張予柔報導美國宣布對台關稅調降至15%、且不採疊加計算，被視為有助台灣出口競爭力的好消息，不過相關政策卻在國內引發激烈爭論。部分政治人物與網紅接連質疑，指稱關稅調降的「代價」是台灣將對美國投資高達5,000億美元（約新台幣16兆元），甚至形容為全民買單的巨額支出。相關說法迅速在社群平台發酵，名醫杜承哲更發文嗆聲。民視 ・ 1 天前 ・ 180
12月營收狂增25%！載板「這檔」搭AI伺服器、玻纖布題材飆歷史天價 攜力積電3檔量增價揚封王
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受惠於全球AI伺服器擴建，ABF載板轉向高效能運算（HPC）領域，客戶在AI加速器、ASIC客製化晶片持續放量，需求量再度拉大，...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
手握全球8成市占！「HDI板龍頭」搭衛星題材創25年新高 投信單週豪撒31億元補貨
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（01/12～01/16）終場加權指數上漲1119.74點，漲幅3.7%，收在31,408.7點。根據證交所盤後籌碼，投信本週買進496.35...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
1月ETF除息潮啟動 陸港經濟數據牽動台灣跨境投資判斷 美國房市、消費與PMI接力登場｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在1月ETF除息潮啟動，科技股高配息與投等債穩健收益並行；亞洲金融論壇登場在即，陸港經濟數據牽動台灣跨境投資判斷；以及美國房市、消費與PMI接力登場，台灣投資人關注景氣溫度變化。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 發表留言
力積電銅鑼廠569億賣美光換AI入場券 「九命怪貓」黃崇仁背後盤算曝光
台灣半導體產業迎來震撼性的跨國結…民報 ・ 1 天前 ・ 8
軍工股迎利多！陳建全：這一檔合約負債季增11倍
國防預算特別條例可望加速通過，軍工股題材持續發酵。資深分析師 陳建全在《財經週日趴》節目中指出，透過「合約負債」指標可提前掌握公司訂單動能，其中全訊（5222）11月接獲9.07億元國防標案，預估第四季合約負債將季增11倍、年增309%，營收有望創歷史新高，投資人可多加留意這檔軍工飆股！陳建全表示，合約負債是觀察企業訂單能見度的重要指標，企業接獲訂單、收到訂金或標案後，須列入季報的合約負債科目。他舉例，超豐第三季合約負債2.1億元、季增19%，公布後股價漲幅達五成；工信合約負債44.5億元、季增三成、年增187%，漲幅更達八成，顯示合約負債與股價表現高度連動。陳建全特別看好飛彈族群全訊的爆發潛力。全訊11月5日接獲9.07億元國防標案，預估第四季合約負債將季增11倍、年增309%，明年3月31日公布年報前，1至3月營收年增、季增表現可期，甚至有機會創歷史新高。全訊不僅生產飛彈系統，轉投資仲碩發展飛魚系列無人機，並透過芳興科技布局SPACEX衛星通訊概念，題材豐富。最後陳建全比較，同為功率放大器廠的IET-KY前三季EPS僅0.09元，全訊則達1.89元，獲利表現優異。技術面上，全訊股價正處壓力測試階段，外資已開始布局，若突破關鍵區間，有望展開新一波漲勢。不過股市投資有風險，投資人仍須審慎評估。原文出處：財經週日趴(影)／陳建全：合約負債飆升11倍！這檔國防訂單助攻Q4業績爆發 更多民視新聞報導黃國昌稱「軍購3千億」大翻車！國防部怒嗆鬼打牆 真實數字曝光黃國昌稱對美軍購僅需3000億 媒體人：惹怒了「這些人」對美軍購僅3000億？沈伯洋打臉黃國昌 真實情況全說了民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 2
大摩唱多記憶體 上修南亞科等五傑目標價
[NOWnews今日新聞]在南亞科19日將開法說會的前夕，大摩最新點名「記憶體五傑」目標價，認為舊世代記憶體還沒到轉空的時候，甚至直接把華邦電、南亞科、旺宏、愛普、力積電等5家台廠目標價全面往上拉，理...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 1
台美關稅15%為何讓中國跳腳？謝金河揭4大關鍵：說台積電被掏空是看不懂這個局
台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠。但台灣企業需赴美投資2500億美元，政府再以信保方式提供2500億美元的企業授信額度。外界質疑評鉅額投資恐加速半導體產業外移，且護國神山台積電加大赴美投資恐變「美積電」。對此，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文點出台美關稅的4大重點，他直言，很多人指控台積電變「美積電」，不是故意......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 117
載板三雄同日亮燈！大摩喊欣興目標價上修347元 「ABF載板大廠」紅什麼？「這1檔」萬張買單卡位
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器與記憶體需求同步升溫，載板產業景氣急速回暖，資金全面回流核心供應鏈。載板三雄欣興（3037）、景碩（3189）、南...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股創高！AI行情恐轉向分化 可聚焦這類股
[NOWnews今日新聞]受到美股4大指數全面上揚，科技業與金融業財報護體提振，加上台美達成協議，宣布台灣對等關稅調降至15%且不疊加等諸多消息帶動，挹注市場多頭信心，台股16日周五終場收在31408...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 發表留言
毛利率承壓也不怕！電子五哥「這檔」2025年大賺274億創新高 EPS飆上9.04元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導電子五哥之一的緯創（3231）於昨（16）日公布2025全年財報，受惠AI伺服器需求強勁帶動，全年獲利大幅躍升，去年大賺274.01...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新聞幕後／強攻AI代工門票！力積電神操作 看穿黃崇仁「小心思」
在半導體產業結構性調整的關鍵時刻，力積電（6770）董事長黃崇仁以精悍的經營手腕，為公司開闢了一條通往高階AI市場的捷徑。透過將苗栗銅鑼科學園區的12吋晶圓廠（P5廠）以18億美元（約新台幣569億元）售予全球記憶體龍頭美光（Micron），力積電不僅一次性清償債務、改善財務結構，更藉此與國際大廠深度綁定，將營運重心從廝殺激烈的成熟製程紅海，轉向技術密集的AI先進封裝與特殊代工領域。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3