台股單週暴漲逾千點！大盤週線四連紅 「油電燃氣」成唯一敗將

【時報-台北電】台股連3天收紅，累計11月從高點回檔約7%多的警報暫時解除。股市老先覺杜金龍表示，上周五跌逾900點後，只要3天沒再破底，底部可能已經出現，台股有望迎來12月作帳行情，一路漲到明年過年；他表示，最快12月到明年第1季，鴻海(2317)就能見到「3字頭」，更透露聯發科(2454)已經進入超跌區，現在買聯發科「至少比我低」。 近期台股走高點回落，市場揣測和美股估值過高有關。杜金龍在「鈔錢部署」表示，自己會用本益比來判斷台股估值是否過高。以台灣今年上市櫃企業獲利成長13%、明年成長22%，現在本益比是21倍，明年本益比降至16倍、17倍，實際並不算貴。台股過去23年來本益比約21倍左右，而主升段的時候更可以調高至25倍。 除此之外，第3季台灣上市公司的獲利年成長為14%，第4季有20%。杜金龍認為，受到第2季提列匯兌損失2000億，有部分會在第4季回沖，理論上第4季獲利年成長幅度會上看20%-25%，台股漲的是真的有底氣。 依照過去統計，12月上漲機率7成多，近10年更高達8成，而元月到過年上漲的機率是6成多，這波極有可能從12月一路漲到隔年的過年。 推究回檔原因，杜金龍認為

時報資訊 ・ 1 天前