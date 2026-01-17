台股噴了！台美關稅15%拍板 「17檔最強黑馬股」外資搶翻

台美貿易協議正式公布，確立取得與日、韓、歐盟同等的「最優惠盟國待遇」，法人看好工具機、手工具機及汽車零組件為三大最受惠產業，包括台灣精銳、堤維西、東台等17檔個股，16日並獲外資卡位，支撐股價向上，有望挾帶基本面轉佳氣勢，延續波段漲幅。

台美貿易協議正式公布，法人看好工具機、手工具機及汽車零組件為三大最受惠產業。（圖/資料照）

群益投顧董事長蔡明彥認為，台灣取得15％不疊加稅率，是美國主要逆差國中的最優惠待遇，與日、韓、歐盟等美國盟友相同，將彼此競爭立足點拉齊。稅率調降後台灣工具機、手工具等傳統產業競爭力都將大幅提升。

台新投顧副總經理黃文清也說，工具機及手工具機關稅稅率將由9％～10％基礎關稅再疊加20％對等關稅，改為與日韓齊平的15％，產品出口競爭力大幅提升。而汽車零組件也從232關稅的25％再疊加基礎關稅，同樣降至與日韓齊平的15％關稅，相當於銷美關稅負擔大幅減輕。

17檔台美貿易受惠股外資急卡位。（圖/資料照）

統計高度受惠關稅調降的三大產業中，共有台灣精銳、堤維西、東台、東陽、亞德客-KY等17檔個股，隨利多消息釋出，16日同步獲得外資買盤卡位，躍居盤面指標。

法人研判隨關稅降至15％且不疊加，與日韓德拉至同一水平，對於中高階龍門機、車銑複機等精密設備的出口是重大利多，消除原本因關稅差導致的價格劣勢。

過去半年，工具機業者考慮將組裝線移往墨西哥或東南亞，台美貿易協議達成後，留在台灣生產直供美國的成本壓力大幅減輕，有助於保留本土研發動能。

手工具機業是此次台美貿易關稅簽訂後最大贏家，因主要出口國家就是美國市場，且主要競爭對手為中越兩國。在232條款與對等關框架下，中國大陸產品面臨「原稅率+55％」的高額負擔，台灣僅為15％，將加速美國買家將訂單由中國大陸轉向台灣。鑽全出口美國比重達80％～90％，可望大啖轉單。

汽車零組件部分，原外銷美國產品需負擔232條款25％及基本的25％關稅，相比日韓競爭對手僅15％，影響廠商外銷競爭力，本次協議確定降至15％且不疊加232條款，有利堤維西、東陽、帝寶等碰撞件及車燈AM大廠營運。（工商時報陳昱光報導）

