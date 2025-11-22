台股噴一年民眾卻不敢想加薪 六成喊薪水半年內不會動！
財經中心／余國棟報導
國泰金控新聞稿2025年11月「國民經濟信心」調查，民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願續揚：國發會最新公布的9月景氣對策信號從綠燈轉為黃紅燈，雖同時指標基略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈成長態勢。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-3.8，展望樂觀指數走升至-4.7，皆呈現明顯走揚。大額消費意願指數提高至10.6，耐久財消費意願指數走揚至-10.5，顯示整體消費意願仍走強。買房意願雖微幅上升至-43.4，但賣房意願指數卻小幅下降至-32.7，反映民眾賣房意願稍微保守。
70%民眾預期2025年經濟成長率高於3%，58%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2025年8月15日預估台灣2025年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%。本月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至3.53%，有70%的民眾認為2025年經濟成長率會高於3%；而民眾對於2025年平均通膨預期值微幅下降至2.23%，有58%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。
全球股市震盪走高，股市樂觀情緒與風險偏好續揚：Fed降息落地提振投資人情緒，加上主要市場財報表現亮眼，國際股市及台灣股市震盪走高。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至30.9，風險偏好指數連續六個月走高，上升至20.0。
民眾對於基本工資調整後，2026年任職單位是否調薪與調薪幅度的看法，關於民眾對未來半年薪資所得的看法，本月的調查結果顯示：達60%民眾認為未來半年薪資所得水準不變，27%預期未來半年薪資所得會增加，13%民眾則覺得未來半年薪資所得水準會減少，顯示多數民眾預期未來半年薪資不變。
針對基本工資調整後民眾會於2026年調薪的預期，本月的調查結果顯示：49%民眾預期2026年任職單位薪資水準將維持不變，29%的民眾預期調薪幅度將在0%至3%，達22%的民眾則認為在基本工資調整後任職單位調薪幅度會大於3%。
