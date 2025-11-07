台股回檔248點！高息ETF績效十強出列 法人這樣看
受美股下跌拖累，台股今天回檔248點，不過，跌幅小於鄰近的日韓股市，展望後市，法人仍認為短線漲多，難免高檔震盪，不過仍有中長多表現機會，即使11月可能出現獲利了結賣壓機會，但預期回檔不致過深，反是長線投資人擇機布局機會點。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股本週受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過整體而言，台股有AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注，以及台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多，且近期出現科技與非電族群良性輪動，有助於台股中長多表現。
廖炳焜表示，從國際AI巨頭動作可預見AI成長趨勢愈發鮮明，包括OpenAI的兆元計劃，將全球科技巨頭綁成生命共同體、美國四大雲端服務供應商均上修2026年資本支出展望，對於擁有完整AI供應鏈的台股而言，為良好利多。
從台灣經濟數據來看也可看到此現象，AI產業帶動台灣出口強勁，主計總處第3季GDP概估為7.64%，較8月估計大幅提高4.73%，2025年GDP成長率至少5%起跳。
針對近期股價表現亮眼的記憶體，廖炳焜分析，受益於國際大廠減少DDR4產品生產、或結束部分產品，DDR4現貨價自9月開始再度出現明顯漲幅，帶動第四季合約價跟進調漲，考量DRAM產能持續受到排擠，以及下游需求轉換至DDR5速度較預期慢，供給端吃緊有望延續至明年上半年。
展望後市，隨著階段性供需錯配，DRAM價格到明年上半年仍可望維持高檔震盪，報價走勢能見度同步拉長，而合約價調漲後，國內業者短線獲利能力轉強，第三季提早實現虧轉盈，預期第四季將持續走高。
至於台股至年底前的布局，隨指數來到高檔，廖炳焜建議，宜聚焦中長線趨勢股，包括AI供應鏈、晶圓代工龍頭廠2奈米供應鏈、記憶體、IP、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機，以及特用化學、重電等。
另一頭，觀察高息ETF今年來的含息績效表現，截至6日為止，有6檔績效超過一成，其中，群益半導體收益ETF（00927）今年來含息報酬23.31%勝過大盤的21.12%，是唯一打敗大盤的台股高息ETF。
00927經理人謝明志表示，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，目前四大CSP與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關AI商機，預期未來將為NV系統與ASIC陣營同步發展格局。
在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。
針對普發現金1萬，全民熱烈討論「怎麼用最划算」，大華銀投信建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合，打造投資永動機，同時掌握收益與成長的機會。
以今年績效居高息ETF前10強的(00918) 大華優利高填息30來說，追蹤的「特選臺灣優利高填息30指數」，若搭配最貼近台灣加權指數的「臺灣50指數」。根據回測結果顯示，若以50/50配置，近3年年化報酬率高達32.5%，顯示投資組合在報酬表現上，不僅不遜於單壓市值型ETF，波動度更是明顯下降，有助投資人兼顧息收與穩定。
大華銀投信投資長楊斯淵表示，配置組合意味著投資人不必在「領息」與「成長」間二選一，反而能幫助投資人達到穩中求進的投資效果。
(00918)大華優利高填息30 經理人郭修誠表示，00918自成立以來配息與填息狀況有目共睹，近10次配息共填息7次，顯示息收具延續性、股價回補力道強。若搭配長期追蹤大盤表現的市值型ETF，可有效分散市場波動、平衡產業曝險，對想從「普發1萬元」啟動理財計畫的新手族群而言，是相對簡單、風險分散又具成效的投資起手式。
郭修誠建議，投資人亦可依自身風險屬性調整比例，善用高股息ETF提供的現金流，同時結合市值型ETF掌握成長潛力，並以定期定額方式進場分散風險。將這筆「普發金」化為「發財金」，成為長線財富累積的起點。
回頭來看，近期拖累台股的美股，之所以震盪修正，法人認為主要受估值偏高與經濟前景不明的雙重影響，導致市場風險偏好受限。不過，儘管部分投資人對股市估值產生疑慮，但「逢低買進」的心態仍普遍存在，顯示市場信心尚未完全退潮。
美系券商最新分析報告指出，散戶資金強勁流入有望成為美股年底前的重要支撐力。此預測基於過去十年股票基金資金流向的季節性規律，尤其在非美國大選年，12月及翌年第一季的平均資金流入量通常較高。
標普500指數已連續六個月上漲，創下2021年8月以來最長的漲勢紀錄，9月與10月累計漲幅達近6%。在人工智慧熱潮推動下，科技巨頭股價持續攀升。報告進一步指出：「從季節性角度觀察，過去兩個月散戶資金湧入的強勁勢頭，極可能延續至2026年初，為美股提供持續動能。」
富邦標普500指數基金擬任經理人王辰方指出，雖然標普500指數目前的本益比位階處於歷史相對高點，但在產業結構轉型與低利率環境的支撐下，市場對高估值仍具一定容忍度。根據FactSet統計截至10月底顯示，標普500成分股中有高達83%的企業在最新一季財報中業績超出市場預期。
企業獲利能力持續提升，標普500企業每股盈餘（EPS）呈現逐年上揚趨勢，預估2025年與2026年皆將實現雙位數成長。這顯示企業基本面穩健，有助於支撐目前的估值水準。
此外，美股權重集中於科技與人工智慧等高成長、高毛利產業，這些企業具備強勁的獲利能力與未來成長潛力，市場因此願意給予更高的估值溢價。
身兼富邦NASDAQ-100指數基金的擬任經理人王辰方表示，AI浪潮席捲全球趨勢不變，觀察CSP資本支出持續上修，其中AI伺服器占比更是持續提升，除企業外主權AI亦持續挹注資源，加上實際應用持續出台落地，AI已成長期轉型趨勢，市場上依舊高度看好AI供應鏈展望。
整體而言，雖然美股短線受估值與經濟前景影響而呈現高檔震盪，但企業獲利持續成長、AI與科技創新帶動產業結構升級，仍提供市場中長期向上動能。標普500與NASDAQ-100所涵蓋的企業多具全球競爭力與高成長潛力，市場對其估值水位仍有一定容忍度。
中租基金平台總經理蘇皓毅指出，寬鬆貨幣政策與AI浪潮雙引擎推升生產力，有助支撐美股基本面。根據FactSet統計，第三季S&P 500近九成企業盈餘優於預期，科技與金融板塊表現尤為突出，反映美股整體體質穩健、具長線成長潛力。
人工智慧仍是推動全球新一輪科技投資浪潮的關鍵驅動力。蘇皓毅指出，AI應用加速滲透各行各業，日前有新創公司推出虛擬影星技術，引起影視圈震撼，讓AI應用的界限引起廣泛討論；而輝達與雲端服務巨頭資本支出持續攀升，微軟、亞馬遜、Meta與Alphabet等四大雲端企業的算力投入形成新一輪「AI軍備競賽」，科技產業動能十分強勁，為相關供應鏈帶來龐大商機。
展望後市，預期2025年美國企業獲利仍可維持約一成的成長動能，科技巨頭預料將持續領航。在降息周期延續與AI創新浪潮推升生產力的雙重利多下，美股中長期趨勢仍具吸引力、投資價值浮現。
對於有意把握這波AI投資機會的投資人，蘇皓毅建議可利用短期市場震盪分批布局，或善用中租基金平台的「中租靈活扣」功能，以「均線扣」或「抄底投」兩種智慧加碼機制布局。
