台股回測免驚！凱基投顧朱晏民定調「史詩級行情」：離高點還早、狂漲不停才不健康…別做一件事就好

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台股周三(6/10)再次急殺，終場下跌1478.9點或3.31%，收最低43225.54點跌破月線支撐，跌點創史上第六大。 台股自3月底迎來連2個月強勁漲勢，終於出現較明顯回檔修正，面對市場的焦慮，凱基投顧董事長朱晏民給投資人打了一劑強心針，他老神在在表示：「這波回測純粹是漲多了，屬於健康的技術性修正，股市一直漲才不健康，合理的拉回反而是好事。」

回顧市場表現，朱晏民分析，4、5月的上漲主要是由獲利上修的貢獻，雖然自上週開始股市開始有點比較震盪，但他認為這屬於一個「健康的技術性的回調」，主因是前兩個月漲幅確實太多。

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朱晏民分析，隨著AI蓬勃發展、Anthropic開始賺錢，過去市場質疑「AI資本支出會不會持續」的疑慮已大幅消除，他強調，只要資本支出持續投入，對AI基礎建設及台灣供應鏈而言，都是非常正向的發展。

圖左至右為：凱基證財富管理處主管阮建銘、凱基投顧董事長朱晏民、凱基香港首席投資總監梁啟棠。

狂漲不歇才不健康！年底目標點位5萬點

此外，他分析短線上的震盪也受資金面與外在事件的交織影響，包括本週美國迎來Space X的IPO，吸走很多資金，以及下週有美國聯準會的會議，市場正在觀察新任聯準會主席對貨幣政策的態度，由於他「比較不透明」，導致股市因此有些震盪。

若投資人能將眼光放遠一點來看，朱晏民表示，凱基投顧是市場上第一家在今年第一季就將台股目標指數上修至4萬點的機構，隨後更是首家將目標指數上調到5萬點的投顧。

朱晏民之所以對台股信心滿慢，主因是在AI基本面確立的情況下，他認為眼前的震盪都只是短線的波動，「只要投資人不做槓桿，每次市場拉回，其實都是佈局優質供應鏈的好機會」。



獲利推升投資週期 迎來一輩子一次的「史詩級行情」

談到這波多頭的本質，朱晏民將其定調為「史詩級（Epic）的行情」，並將「Epic」拆解，妙解其代表的就是「Earnings Powered Investment Cycle」（獲利驅動的投資週期）。

在過去幾個月內，朱晏民觀察到兩大關鍵事件，讓他認為台股這次迎來的可能是「一輩子只會看到一次的行情」。首先，因為AI代理（AI Agent）發展速度遠超年初預期，未來消耗的算力將極其驚人；加上原本市場預計2028年Anthropic才會獲利，沒想到公司竟在今年第一季就開始獲利，直接打臉市場過去對AI「投資過度、賺不回來」的疑慮。

朱晏民直言，這波由實質獲利驅動的行情，其強度將不亞於當年的網路（.com）時代，因此他樂觀分享：「現在離高點是真的還有很長一段時間」。

本益比衝高為何不怕？大華銀投信：獲利持續走高

針對下半年的投資策略，大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，台股延續「AI Together」為主調，AI科技仍是成長核心，今年以來台股本益比雖已達27～30倍，但獲利率隨AI應用逐漸成熟亦持續走高，實質獲利成長支撐下，仍看好台股在下半年的續航力。







圖為大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠。（攝影：林韋伶）

針對近期市場明顯的回檔，郭修誠表示，台股上半年累積驚人漲幅，因此近期的修正，反而有益市場健康、有助於辨識出下一波領漲族群，創造布局機會。短期震盪並不影響台股長多趨勢，可強化配置具備息收、成長雙優勢的高股息ETF，提升投資組合抗震力。

00401A產品經理陳柏翰則表示，今年來台股大盤多由幾個熱門族群主導，但當資金過度集中於熱門族群時，一旦面臨技術性修正，漲多的熱門族群自然也會承受較大風險。

在大盤始於四萬五左右開始上下震盪時，具備掩護性買權策略的主動式ETF，成為近期市場關注的焦點，因為透過賣出掩護性買權所收到的權利金，不但可以幫主動式ETF對沖大盤震盪的風險、提升投資組合穩定性，且有權利金的收入，經理團隊在選股上也可以更具彈性。



00401A產品經理陳柏翰表示，正因為台股屢創新高，再加上市場波動明顯加劇，所以台股目前的投資難度也明顯提升；此時投資人應避免過度追逐熱門題材，並尋找具備掩護性買權策略的主動式ETF，才能讓資產組合繼續「在穩定中尋求成長」。





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