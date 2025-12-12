台股回神、新台幣轉趨震盪 午盤暫收31.219元

台股回神、新台幣走勢轉趨震盪 暫收31.219元(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會(Fed)如市場預期宣布降息1碼，並啟動購債，市場資金流向風險性資產，台股今早回神，大漲逾百點，新台幣兌美元匯率也在美元走弱下，一度升破31.2元，中午暫時收在31.219元、升值4.9分，台北外匯經紀公司成交量6.71億美元。

儘管Fed利率點陣圖顯示明年還會再降息1碼，低於市場預期的2碼，但Fed會後聲明以及主席鮑爾談話比市場預期溫和，加上昨日公布上周美國初領失業金人數大幅增加，反應勞動市場降溫，美元指數在Fed決策後大跳水，最低來到98.13，創近1個半月新低。

新台幣匯價反應美元走弱，早盤以31.24元、升值2.8分開出，然而，美元指數在亞洲電子盤時間再度反彈，亞幣走勢分歧，新台幣匯市在買賣雙方拉鋸下，上午盤最高升抵31.184元，最低觸及31.273元，走勢轉趨震盪。

匯銀人士指出，美元雖然在Fed降息後走弱，但尚未出現進一步轉空訊號，新台幣匯價走勢除了受到美元強弱間接影響外，關鍵仍在於資金移動，尤其是外資動向，另外，央行也在場內雙向調節，預期新台幣短線仍以區間震盪為主。

超級央行週在聯準會揭開序幕後，下週還有歐洲央行、英國央行以及台灣、日本央行接棒開會。此外，Fed內部官員意見分歧，明年利率走勢還是要看數據而定，市場焦點也將轉向下週將公布的消費者物價指數(CPI)以及失業率等數據表現。

