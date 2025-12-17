台股回穩 記憶體、PCB表現強勢 專家：安心做多





今日（17）台股開高震盪，一度大漲超過200點，不過午盤後電子權值股普遍翻黑，金融類股撐盤，最終大盤以27525.17點作收，跌11.49點，跌幅0.04%，台積電小跌5元來到1430元，跌幅0.34%，鴻海來到216.5元，跌幅0.68%，聯發科則來到1425元，漲幅0.35%。對此，財經專家直雲在「直雲的投資筆記Yu Ching Shih」粉絲專業表示，他認為未來是「多方盤」，因此投資人可以安心做多。

直雲表示，今日的台股稍有回穩，要不要加碼重點是未來是「空方盤」還是「多方盤」，他說，如果未來是空方盤，那他不會加碼，因為會越來越低。但是他認為未來是多方盤，所以往下加碼絕對是很安全的，有向下投資人都可以加碼。

直雲分析，現在的狀況就是剛降息完，所以大盤正在中場休息，中期和長期都是多方格局，慢慢往上攻就可以，「其實台股從清明節低點以來也漲很多，休息一下再出發就很正常」。

觀察今日盤面，直雲提到，今天的記憶體非常地強勢，他還是看好南亞科和華邦電，加上明天有美光的財報，記憶體族群活蹦亂跳，他認為南亞科和華邦電都會突破新高，記憶體仍然是很優秀的族群。此外，直雲也說，PCB股價漲勢穩定，接下來還是主動式ETF的天下，所以他認為PCB一定會繼續往上走，現在也是中場休息而已。

直雲坦言，他目前看不到會大跌轉空的理由，頂多就是震盪，原有的部位續抱，他強調，「有逢低都可以加碼，安心做多即可！」

