台股國際化推手 前財政部次長戴立寧逝世

▲前財政部長戴立寧28日辭世，享壽88歲。（圖/東吳大學官網）

[NOWnews今日新聞] 財政部前次長戴立寧今（28）日辭世，享壽88歲，金融圈不少人以「有骨氣、敢改革」形容戴立寧風格，他在曾因直言力諫而與時任高層意見衝突，在推動台股國際化時，也曾為開放外資進入台股市場與當時央行體系激烈交鋒。

戴立寧出身法學背景，畢業於東吳大學法律系，並取得台大法研所、哈佛法研所碩士學位，曾任財政部金融體系要職，包含金融司（前錢幣司）副司長、司長，以及財政部次長、證管會主委、華僑銀行董事長等。

在財金官員圈內，戴立寧最常被提起的，是他推改革時「敢硬碰硬」的行事作風。根據媒體報導，前台企銀董事長朱潤逢回憶，戴立寧在十信案期間曾因直言力諫，而遭到時任總統蔣經國撤換職務；台股市場推動接軌國際化時，也因為開放外資，和當時央行總裁、外匯局長大吵。

政策面上，他對金融制度的影響也被後進視為指標事件之一，包括當年力推票據制度改革，推動取消空頭支票刑責等作法，並透過座談、公聽與溝通爭取共識，讓市場機制回到信用與金融機構風險控管本質。

曾在財政體系與他共事的朱潤逢也提到，戴立寧對外為改革不惜與不同部會據理力爭，但對內對同仁沒有官架子、願意扛責任，屬於少見的硬漢改革派長官。

