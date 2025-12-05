台股基金今年前6強績效狂飆逾4成 6檔台股ETF近期勝大盤！

台股今年以來上漲近2成，雖稍微落後去年的3成漲幅，但仍交出連續2年大漲的好成績。檢視台股基金績效，有18檔表現更亮眼，連續2年打敗大盤，其中，今年以來表現前6強，含息報酬率至少40％起跳；短線來看，金融指數昨天創下歷史新高2283.49點，台股ETF有6檔表現優於大盤。

這6檔連2年勝過台股的基金，包括凱基台灣精五門基金、路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)、安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣、國泰小龍基金-新台幣、統一龍馬基金、復華復華基金。

廣告 廣告

表凱基台灣精五門研究團隊表示，受惠AI發展，預期今年台灣GDP增長將超越去年，支撐台股獲利穩健，且明年的台股獲利年增率也有望高於今年，後市可期。而AI相關族群在股市上演獨角戲已久，明年台股獲利動能有望走向相對均衡，無論是消費性電子或表現相對疲弱的傳產，都有重見曙光的機會。總的來說，台股長線優勢明顯，投資人可以考慮透過台股主動基金參與成長紅利、共享多頭行情。

近期台股震盪，不過金融股在獲利與降息升溫利多激勵下，表現相對出色，也讓金融指數持續攀升，昨（4）日上漲1.3%，來到2283.49點，創下1990年1月13日以來新高，也帶動含金量高的台股ETF抗震逆勢上漲。

近一周打敗大盤的原型台股ETF，共有6檔，其中有5檔持有高比重的金融股，例如群益台灣精選高息(00919)，持有4成的金融股，前三大持股分別為國泰金14.79%、中信金13.65%、富邦金12.44%，合計近40.88%。

國泰永續高股息(00878)也持有約33.4%的金融股。

00919第11次配息金額0.54元維持前一季水準，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10% 以上，除息日為12月 16 日，參與除息的最後買進日為15日。

00919經理人謝明志表示，今年來AI科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的，利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

國泰投信表示，2026年AI科技題材持續為台股增添柴火，後市行情可期，在操作佈局上投資人可以定期定額申購ETF方式來降低單一持股風險，同時卡位整體產業成長機會。

國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇表示，全球AI算力供不應求，過去由輝達佔據龍頭地位，以通用的GPU與CUDA生態系統佔據超過8成的市占率，壟斷AI訓練市場，是所有AI玩家唯一的「軍火商」。但近期Google憑藉生成式AI Gemini 3.0在消費者間掀起熱烈討論，其專用的ASIC晶片TPU在「AI推論」的效率上展現巨大的優勢，讓Google在AI競賽中從追趕者轉為領跑者，加上亞馬遜雲端服務(AWS)在2日推出第3代自研AI訓練晶片Trainium 3，號稱性能為上一代晶片的4倍，用於AI模型訓練及推論成本最多可降低50%；美光(Micron)也在3日時宣布，將退出消費型記憶體市場，轉為聚焦經營高效AI晶片及數據中心需求。

蘇鼎宇表示，科技巨頭紛紛加入AI晶片戰場，挑戰輝達長期主導地位。未來AI將朝向「多平台共存」發展，以台積電為首的諸多台系供應廠將持續在AI革命中扮演關鍵角色，地位難以輕易撼動。

蘇鼎宇補充，無論AI如何打得火熱，最終訂單很高機率還是會回到台灣，台積電是目前唯一的先進製程與CoWos供應商，鴻海、廣達等AI伺服器代工廠則具備整合複雜機櫃的能力，再運用台達電高頻電源技術解決伺服器高功耗問題，台廠擁有高良率與技術的高獨佔性，奠定台灣成為全球AI發展不可或缺的核心。

綜觀來說，台股在AI產業持續受惠，未來也將不只是台積電「一積獨秀」的格局，其他AI類股也深具投資潛力，包括參與Google TPU v8/v9設計的IC設計龍頭聯發科，開創旗下除現有手機晶片市場的第二條高利成長曲線，轉型切入資料中心，預估將貢獻聯發科2027年營收約70億美元，投資人可透過ETF 00881來捕捉AI長期發展獲利契機。

主動復華未來50(00991A) 經理人呂宏宇表示，台灣電子業與出口受惠AI帶動的新需求，持續挹注產業獲利成長動能，目前估算AI使用率僅10%，未來隨AI使用成本下降、應用場景擴大，商機仍大。其中本土企業隱形冠軍，若擠身全球AI供應鏈，將有機會成為台股未來明日之星，透過投研團隊選股操作的主動式台股ETF，藉由汰弱留強、挖掘潛力股布局，將可進一步提升台股投資勝率。

台股主動式ETF受惠近半年行情驚驚漲，據統計，自4月底首檔成立以來至今，整體規模成長逾60倍，受益人數增幅更達162倍。

年底前，主動復華未來50(00991A)、主動台新優勢成長(00987A)、主動群益科技創新(00992A)、主動第一金台股優(00994A)等4檔產品將陸續募集，預料將持續推升規模及受益人數表現。

更多品觀點報導

iPhone 17現省1310元！Google Pixel 10狂折7000 傑昇雙12特價表來囉

台灣大「大哥付你分期」雙11交易額年增124% 年末最高回饋mo幣6921！

