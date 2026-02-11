台股基金近2年十強排行榜！績效均翻倍 法人仍看好後市
台股今天封關，檢視台股基金近2年表現，績效前十強的含息報酬率全數突破110%，遠高於加權指數同期的82.76%，為投資人帶來豐碩報酬。
統計近2年績效逾倍的，一共有32檔基金，領跑的凱基台灣精五門基金、街口台灣基金及安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣，分別繳出140.48%、137.96%，及129.79%的含息報酬率。
法人指出，台股今年開局頻傳佳績，在AI發展的浪潮中，相關台廠無疑已登上世界主舞台，持續成為市場資金寵兒。台股基金透過經理人主動操作，不僅能參與台股成長動能，亦可掌握產業輪動的紅利。
凱基台灣精五門基金研究團隊表示，2026年將是AI發展的關鍵節點，不僅美國四大雲端服務供應商持續大幅增加資本支出，各國對於AI基礎建設的軍備競賽也如火如荼進行中，市場對於台、美股今年及明年的EPS(每股盈餘)預估也持續上修，股市上演慶祝行情仍值得期待。
主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，年後紅包行情，台股量能可望進一步增溫延續漲勢，今年對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，台股待農曆春節過後趨正向發展。可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。
00982A將於2月26日除息，3月25日股利入帳，欲參與除息的投資人，最後買進日在2月25日。
主動第一金台股優（00994A）經理人張正中指出，台美關稅協議條件底定，元月出口金額創新高，AI題材完全不煞車，加以弱勢的傳產加入輪動，春節後資金可望加速回流，為多頭添柴加薪。另外，統計過去十年春節後台股漲多跌少，若無黑天鵝出現，大漲小回格局不變，投資人不妨利用主動ETF參與年後金馬奔馳行情。
Cmoney統計過去十年，台股春節長假後漲多跌少，開市日有7次收紅，平均漲幅0.57%；而在開市後５日、10日、20日上漲機率亦分別有80%、80%、70%，平均漲幅為2%、2.56%，及2.58%。
張正中指出，近期AI泡沫化疑慮再起，台股短暫休息沈澱後，近日由神山領軍，突圍成功，大盤及電子指數再攀高峰。籌碼部分，上週法人先調節漲多個股，但週一強力回補，尤以投信買超力道最強，連續六天買超322億元，搭配官股護盤力道強，化解破月線之壓力。
美股科技巨頭財報陸續公布後，四大CSP業者定調，今年資本支出持續擴張，達到6600億美元，成長約60%，張正中認為，這股動能可望為台股AI供應鏈帶來源源不絕的訂單，持續提升業績表現；另外，台灣1月製造業PMI達57.2%，連續四個月高於榮枯線，六大產業指數全面上揚，台股已從AI題材獨樂，轉化為整體產業眾樂，科技股不再獨挑大樑，傳產、金融也輪番搶佔C位。
張正中認為，台灣去年第四季GDP高達12.68%，創38年來單季新高，多家機構預測今年度GDP可達4%，美銀甚至上看8%，為台股後市增添信心。
台股ETF投資持續發熱，統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數達1260萬7312人，連帶市值也成長到4.28兆。
台股ETF投資續熱，金蛇年總受益人數逾1260萬人
MoneyDJ新聞 2026-02-11 12:10:39 新聞中心 發佈台股ETF投資持續發熱，特別是在主動式台股ETF問世後，更是受到投資人青睞。統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數也來到1260萬7312人，連帶市值也成長到4.28兆元。 市場法人表示，由於農曆春節年假長達11天，台股ETF透過專業經理人與選股機制篩選，冀降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，而投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇有不錯配息率的台股ETF。因為配息率高的主動式台股ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，是現階段大盤高檔震盪下，參與台股投資的好選擇。 觀察目前市面上已有3檔主動式台股ETF擁有配息紀錄，其中主動群益台灣強棒ETF（00982A）最近一次配息0.377元，預估年化配息率高達10.05%，堪稱為主動式台股ETF配息王。00982A 於2月26日除息，3月25日股利入帳，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。 主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，年後台股量能可望進一步增溫、延續漲勢；今年對電子產業獲利成長保
高市點火日股創紀錄!這檔ETF最受惠
日本眾議院改選出爐，高市陣營大獲勝利，激勵日股連日飆漲，月6日掛牌上市的國泰日本不動產（009817）成為最大受惠ETF之一。
【台股盤中】台積電登1920元新天價 台股漲557點至33630點新高
（中央社記者潘智義台北2026年02月11日電）台積電1月營收首度突破新台幣4000億元，今天盤中股價上漲40元，觸及1920元新天價，台股農曆蛇年封關日盤中也創新高，達33630.11點，上漲557.14點。11時左右，加權指數達33620.44點，漲547.47點，成交金額新台幣3850.88億元。台積電(2330)1月合併營收達4012.55億元，月增19.8%，較去年同期增加36.8%，早盤股價下跌後翻紅，盤中上漲40元至1920元，續創新天價；鴻海(2317)達226元，漲5元；台達電(2308)達1255元，上揚70元。市場價格傳聞不斷，記憶體族群華邦電(2344)盤中高點109元，漲5.31%，南亞科(2408)達279元，漲近3%；威剛(3260)、晶豪科(3006)走勢震盪，多在平盤下遊走，晶豪科翻紅小漲0.5元至155.5元。
台股走強 櫃買市場今年創3新高
櫃買中心今日表示，隨著台股走強，櫃買市場表現也亮麗，元月含ETF等上櫃有價證券日均值達1877.58億元，上櫃股票日均值則達1740.9億元，雙雙創下新高，加上今年截至2月10日，黃金現貨交易平台的日均值也達1.43億元新高，共創下3項新高紀錄。
台股金蛇年封關日 大盤指數.台積電雙寫歷史新高
台股金蛇年封關，今天是春節前的最後一個交易日，即將休市長達11天，台股表現強勁，指數、護國神山雙創新高，但就有股民擔心抱股過年會有風險，猶豫要不要獲利了結，根據統計近20年來，年後首個交易日有14次收...
馬年紅包行情可期 把握良機進場布局科技型ETF
電子權值股持續扮演多頭領軍角色，帶動台股今（11）日早盤大漲逾300點、持續穩站33,000點整數關卡，台積電盤中股價衝上1,905元，再寫歷史新高 。
2/11 台股盤中：台積創高，指數大紅高調迎封關！汽車關稅談判埋梗年後新局？
台美對等貿易協定進入最後談判階段，市場高度關注的焦點之一，是美製汽車進口關稅是否由現行 17.5％ 一口氣降至零。不過，說到汽車關稅概念股，除了車商，車用零組件也是市場關注族群，東陽打底近一年，市場會給一個重新評估的機會嗎？
鴻勁列MSCI成份股！9檔台股主動式ETF超前部署 「這檔」持股張數最高
MSCI明晟今（11）日公布最新季度調整，全球標準指數的台股成份股新增鴻勁（7769）1檔，受利多消息帶動，盤中股價直奔漲停，站上4,000元大關再創新高。
台股封關日盤中漲逾500點！續創史高 台積電刷新天價1925元
美股週二漲跌互見，那指下挫逾百點。台股今日（2/11）面臨蛇年封關日，開盤不到5分鐘就漲逾300點，早盤最高漲近300點至33369.42點，刷新昨日創下的盤中史高紀錄。台積電最高漲至1905元，改寫新天價。
台股封關日！台積電狂漲45元衝1925元新天價 領軍指數大漲逾500點
美股道瓊指數連續第3個交易日創新高，台股今（11日）封關日，台積電早盤一度下跌，不過迅速翻紅漲45元來到1925元，再創新天價，台股指數也由黑翻紅，漲逾500點，最高達33661.72點，續
金蛇年科技ETF剽悍！ 00935、00904等7檔績效大漲逾6成狂贏大盤
台股今（11）迎來封關日，金蛇年台股ETF漲勢驚人，根據統計，台股蛇年大展鴻圖，加權股價指數含息報酬達42.85%，台股原型ETF中，金蛇年表現最好的績效前10強，漲勢更為兇猛，包括野村臺灣新科技50（00935）、新光臺灣半導體30（00904），分別以69.08%、67.51%勇奪金蛇年台股原型ETF績效表現冠、亞軍。
《台北股市》MSCI季調 台股成分股增1減4、小型指數增12減11
【時報記者林資傑台北報導】MSCI明晟今（11）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股新增鴻勁(7769)1檔，刪除儒鴻(1476)、正新(2105)、億豐(8464)、豐泰(9910)等4檔，全球小型指數成分股則新增富喬(1815)等12檔、刪除嘉里大榮(2608)等11檔，上述調整將於2月27日盤後生效。 MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）的成分股季度調整，台股成分股新增鴻勁1檔，儒鴻、正新、億豐、豐泰等4檔則遭刪除，轉列入全球小型指數台股成分股。 全球小型指數方面，台股成分股此次新增12檔，包括儒鴻、富喬(1815)、正新、世紀*(5314)、日電貿(3090)、新代(7750)、東方風能(7786)、禾榮科(7799)、尖點(8021)、福懋科(8131)、億豐、豐泰。 遭刪除的11檔全球小型指數台股成分股，則為嘉里大榮、僑威(3078)、拓凱(4536)、永信建(5508)、胡連(6279)、GIS-KY(6456)、大樹(6469)、晶心科(6533)、森崴能源(6806)、雲豹能源(6869)、振樺電(8114)。 MSCI分別在每年2月、5月、
三大權值股領頭衝刺封關行情 金蛇年台股漲萬點
台積電（2330）如猛虎出柙連續飆漲，今（11）日再狂漲45元衝上1,925元，貢獻指數超過360點，攜手台達電（2308）及鴻勁（7769）大漲，合計貢獻指數440點，推升加權指數大漲600點，最高攻堅至33,600點之上，以金龍年收盤來看，金蛇年來累計漲破1萬點。