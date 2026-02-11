台股基金近2年十強排行榜！績效均翻倍 法人仍看好後市

台股今天封關，檢視台股基金近2年表現，績效前十強的含息報酬率全數突破110%，遠高於加權指數同期的82.76%，為投資人帶來豐碩報酬。

統計近2年績效逾倍的，一共有32檔基金，領跑的凱基台灣精五門基金、街口台灣基金及安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣，分別繳出140.48%、137.96%，及129.79%的含息報酬率。

法人指出，台股今年開局頻傳佳績，在AI發展的浪潮中，相關台廠無疑已登上世界主舞台，持續成為市場資金寵兒。台股基金透過經理人主動操作，不僅能參與台股成長動能，亦可掌握產業輪動的紅利。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，2026年將是AI發展的關鍵節點，不僅美國四大雲端服務供應商持續大幅增加資本支出，各國對於AI基礎建設的軍備競賽也如火如荼進行中，市場對於台、美股今年及明年的EPS(每股盈餘)預估也持續上修，股市上演慶祝行情仍值得期待。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，年後紅包行情，台股量能可望進一步增溫延續漲勢，今年對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，台股待農曆春節過後趨正向發展。可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

00982A將於2月26日除息，3月25日股利入帳，欲參與除息的投資人，最後買進日在2月25日。

主動第一金台股優（00994A）經理人張正中指出，台美關稅協議條件底定，元月出口金額創新高，AI題材完全不煞車，加以弱勢的傳產加入輪動，春節後資金可望加速回流，為多頭添柴加薪。另外，統計過去十年春節後台股漲多跌少，若無黑天鵝出現，大漲小回格局不變，投資人不妨利用主動ETF參與年後金馬奔馳行情。

Cmoney統計過去十年，台股春節長假後漲多跌少，開市日有7次收紅，平均漲幅0.57%；而在開市後５日、10日、20日上漲機率亦分別有80%、80%、70%，平均漲幅為2%、2.56%，及2.58%。

張正中指出，近期AI泡沫化疑慮再起，台股短暫休息沈澱後，近日由神山領軍，突圍成功，大盤及電子指數再攀高峰。籌碼部分，上週法人先調節漲多個股，但週一強力回補，尤以投信買超力道最強，連續六天買超322億元，搭配官股護盤力道強，化解破月線之壓力。

美股科技巨頭財報陸續公布後，四大CSP業者定調，今年資本支出持續擴張，達到6600億美元，成長約60%，張正中認為，這股動能可望為台股AI供應鏈帶來源源不絕的訂單，持續提升業績表現；另外，台灣1月製造業PMI達57.2%，連續四個月高於榮枯線，六大產業指數全面上揚，台股已從AI題材獨樂，轉化為整體產業眾樂，科技股不再獨挑大樑，傳產、金融也輪番搶佔C位。

張正中認為，台灣去年第四季GDP高達12.68%，創38年來單季新高，多家機構預測今年度GDP可達4%，美銀甚至上看8%，為台股後市增添信心。

台股ETF投資持續發熱，統計金蛇年總檔數來到83檔，其中包括11檔主動式台股ETF，83檔整體總受益人數達1260萬7312人，連帶市值也成長到4.28兆。

