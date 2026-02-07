台股報喜元月「這戶」激增百萬 每日當沖戶站上20萬大關

1月份台股有交易戶數衝上518.7萬戶，創下單月新高。（圖／報系資料照）

證交所公布今年1月份集中市場相關數據，受惠於市場投資氣氛熱絡，多項指標均較去年12月攀升，其中一項數據引人側目，有交易戶數一舉衝上518.7萬戶，月增逾百萬戶，並創下單月有交易戶數新高，顯示散戶資金正加速回流股市。

根據證交所統計，1月份台股「內資」動能強勁，自然人成交值比重由上月的53.37％拉升至56.18％；相對地，外資成交值比重則微幅下滑至32.60％。其中，定期定額投資金額也寫下逾238億元的亮眼表現，平均每日當沖戶數更突破20萬大關。

今年1月台股熱絡，加權指數在1月29日寫下新高，來到32996點，日成交量也在當天創下歷史新高，根據證交所統計，1月集中市場日均量高達7918億元，也創下單一月份日均量新高。1月有交易戶數高達518萬7482戶，較12月增加約107萬戶，成交量週轉率從12.89％大幅跳升至19.18％。

在投資行為方面，短線與長線資金雙頭並進，1月平均每日當沖戶數突破20萬大關，來到20萬4678戶，月增61789戶，當沖成交值占比也微幅增加至37.38％，顯示短線投機情緒高昂。

金蛇年台股大豐收，證交所將首度在2月11日金蛇年封關日，舉辦「五穀豐收 八方共好」的封關典禮。證交所董事長林修銘日前表示，未來證交所將努力營造友善環境，致力提高台股價值，2月11日台股金蛇年封關，表示過去一年臺灣資本市場累積多項重要歷程，以及其所展現的強勁韌性。

