台股報復反彈571點！股王信驊創新天價9790 法人這樣說

美股反彈，亞洲主要股市也趁機反攻，包括韓股大漲6.8％，日股反彈3.9％並改寫歷史新高；台股也展開攻勢，盤中大漲669點，收盤仍上漲571點，收在3萬2195點。

個股來看，股王信驊盤中拉到9790元，改寫台股新高記錄；相對地，人氣族群記憶體，今天卻是開高走低，包括華邦電、南亞科、晶豪科都由紅翻黑，甚至一度打入跌停。

展望後市，台新臺灣優勢成長主動式ETF（00987A）經理人魏永祥指出，AI滲透速度遠快於過去任何科技革命，PC花了近20年才滲透全球家庭，手機也歷經10年以上才普及全球，但AI模型與相關應用在5年內已快速滲透企業IT架構、軟體開發流程、行銷決策、金融分析、生產製造等。

魏永祥指出，科技景氣重心從消費性電子轉向AI資本支出，形成「結構性超級循環」，分析師預估台灣AI相關供應鏈 2026年在高基期下仍保持20~60%的盈餘高成長，建議優先布局聚焦AI供應鏈優勢的台灣成長股主動ETF，掌握上漲先機。

魏永祥表示，AI正在重塑科技產業的景氣循環，由過往3~5年的硬體換機週期轉為12~18個月的技術平台更新週期，如Nvidia的AI GPU每隔12~18個月推出新世代平台。也由於AI滲透速度甚於以往，改寫了科技產業淡旺季格局，使得2025年第四季旺季更旺，估計2026第一季也將淡季不淡。

魏永祥指出，在AI供應鏈帶動下，分析師預估2026年台股企業獲利預估持續上修，年增率由11%上修至20%；AI供應鏈2026年獲利年增率更由12%上修至23%。企業獲利成長往往為股市上漲的風向球，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，具AI供應鏈優勢的台灣成長股未來股價表現可期，建議優先布局台灣優勢成長股主動ETF，可以掌握一籃子AI利基股的漲升行情。

國泰投信分析，儘管主計總處發布台灣去年第四季GDP年增率達12.7％，且AI科技出口動能可望支撐2026年台灣GDP年增率挑戰4％以上，但在股價處於高位之際，投資人應更注重「風險分散」。

國泰永續高股息(00878) 基金經理人江宇騰指出，金融三業去年自結稅前盈餘9880億元，為歷史上第二高，顯示金融業維持榮景，不僅強化了00878的資產底蘊，也意味著2026年的息收回饋高度可期。

00878採取季配息機制，截至1月底，受益人數已達161萬1138人，基金規模一度突破4700億元，創成立以來新高。

國泰投信ETF研究團隊強調，根據國發會最新資料，台灣景氣燈號睽違一年再度轉為紅燈，數據主要由製造業景氣與工商服務業工時回升帶動。這背後更有兩大驅動力，第一，AI及雲端服務商機帶動的高階製程需求依然強勁；第二，隨著市場對全球關稅政策的調適，不確定性正逐漸淡化。

然而，投資人仍需保持警惕。2026年全球經濟仍面臨多重變數，包括美國新任政府關稅政策的具體落地進展，以及AI應用能否如期轉化為實質企業效益，都將牽動全球股市表現。

今天有2檔台股ETF掛牌上市，包括凱基台灣TOP 50(009816)以及主動安聯台灣(00993A)，為台股帶來近200億元銀彈資金。

其中，凱基台灣TOP 50(009816)終場成交量突破36萬張，刷新今年以來原型台股ETF單日成交量新高紀錄，且收盤上漲2.7％，參與募集的原始投資人目前帳面都是獲利。

凱基台灣TOP 50(009816) 是首檔不配息的台股原型ETF， 前十大成分股包含護國神山台積電、封測大廠日月光投控，以及鴻海、聯發科、台達電，組成009816前五大持股。

