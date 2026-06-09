台股報復性反彈大漲逾1200點 突破4萬4大關

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【記者許麗珍／台北報導】繼昨天台股大跌1500點之後，台股今報復性反彈，早盤上漲逾800點，終場大漲1201.66點或2.76%，收在44,704.44點，漲破4萬4大關，成交金額高達1兆1519.3億元。權值股台積電今上漲10元，收2305元。

因投資人評估中東地區緊張局勢緩和的影響，並逢低買進，使晶片股反彈回升，帶動華爾街漲勢，美股主要指數大多收高。美股8日表現，道瓊工業指數小跌80.77點或0.16%，收50786.01點；標準普爾500指數小升21.99點或0.30%，收7405.73點；那斯達克指數上揚220.23點或0.86%，收25929.66點；費城半導體指數大漲685.93點或5.61%，收12906.69點。

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台股8日早盤重挫2694點，改寫盤中最大跌點紀錄，隨著權值股跌勢收斂，終場收在43502.78點，站回月線43116點，指數收跌1568.16點，為收盤第3大跌點。

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