台股報復性反彈大漲逾1200點 突破4萬4大關
【記者許麗珍／台北報導】繼昨天台股大跌1500點之後，台股今報復性反彈，早盤上漲逾800點，終場大漲1201.66點或2.76%，收在44,704.44點，漲破4萬4大關，成交金額高達1兆1519.3億元。權值股台積電今上漲10元，收2305元。
因投資人評估中東地區緊張局勢緩和的影響，並逢低買進，使晶片股反彈回升，帶動華爾街漲勢，美股主要指數大多收高。美股8日表現，道瓊工業指數小跌80.77點或0.16%，收50786.01點；標準普爾500指數小升21.99點或0.30%，收7405.73點；那斯達克指數上揚220.23點或0.86%，收25929.66點；費城半導體指數大漲685.93點或5.61%，收12906.69點。
台股8日早盤重挫2694點，改寫盤中最大跌點紀錄，隨著權值股跌勢收斂，終場收在43502.78點，站回月線43116點，指數收跌1568.16點，為收盤第3大跌點。
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台積電漲不動？外資連5砍6.4萬張 老手點出3大原因「留意這類股」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股昨（9）日加權指數噴發1,201.66點，漲幅2.76%，以44,704.44點作收。證交所統計，8日外資賣超938.51億元，9日再度重手調節...
60萬股東臉都綠了！「這檔」遭外資狂砍8.8萬張 股價3天慘跌18%
台股昨（9）日展開強勢反攻，加權指數終場大漲1,201.66點，收在44,704.44點，漲幅達2.76%。不過，幾家歡樂幾家愁，擁有60萬股東的面板大廠友達（2409）成外資「吸血續命」對象，遭大砍8萬412張，加上投信與自營商同步賣超，三大法人合計賣超達8.82萬張，導致股價由紅翻黑，終場下跌0.40元、跌幅1.64%，收在24元；短短3個交易日累計跌幅已達18.94%。
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
股匯背離…台股暴力反彈 熱錢持續撤離
台股在「黑色星期一」重挫逾千點後，昨天指數暴力反彈大漲一二○一點，以四萬四七○四點收盤，漲幅百分之二點七六，成交量一兆一五一九億元。專家表示，第一道空襲警報暫告解除，但還有第二、第三道難題，能否安全闖關仍有待觀察。
費半走軟 台指期夜盤跌千點
台股8日才度過史上第三大收盤跌點的「黑色星期一」，9日立刻回神，在美國科技股大幅反彈下，台股由權值股、被動元件等族群接棒，聯發科、大立光、國巨強勢漲停，台積電、台達電同步走揚，台股指數9日重返4萬4千點大關，終場大漲1201.66點，漲幅達2.76％，收在4萬4704.44點，成交金額1.22兆元。資深分析師蔡明翰說，隨著美股止穩，台股短期內大漲大跌千點的機率下降，市場將逐漸回到多頭樂觀情緒。
外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
「亞股閃崩」黃仁勳開金口！他「一句話」籲股民別怕
財經中心／李明融報導受到美股費半指數週五暴跌10%、台積電ADR跳水近6.7%的猛烈衝擊，全球金融市場掀起海嘯。台日韓等國亞洲股市今（8日）開盤後一片愁雲慘霧，台股盤中更一度慘摔近2700點，最低觸及42376點，上市公司總市值一口氣蒸發近9兆元，直接刷新台股史上盤中最大跌點紀錄！面對這場史詩級的亞股大閃崩，目前人在南韓的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首度對此發聲，他用充滿信心的一句話安撫股民，直言大家此時反而應該感到高興，因為現在正是「趁折扣價買進股票」的絕佳時機。
新增處置股僅一檔！電商王者列20分撮合 一路關到6月24日
台股近期高檔震盪，但個股表現依舊火熱。證交所、櫃買中心昨（9）日公布最新處置股名單，僅有富邦媒（8454）1檔上市公司遭列入處置，上櫃市場則掛零。由於富邦媒近六個營業日股價累積漲幅高達59.63%，且起迄兩個營業日收盤價價差達161元，因此遭證交所加重處置，自今（10）日起至6月24日止，交易方式由原本每5分鐘撮合一次，再延長為每20分鐘撮合一次。
明天台股回神？台期指夜盤反彈「大漲900點」
即時中心／徐子為報導由於人工智慧投資熱潮推動科技股近期大跌後賣壓湧現，加上市場擔心聯準會可能升息，美國股市上週五（5日）重挫。台股今（8）日早盤一度下跌2281.76點、5.06%，指數來到42,789.18點。終場指數跌1568.16點，力保收4.3萬點大關。市場關注今晚美股開盤走勢及台期指夜盤動態，目前台期指夜盤上漲900點，美股盤前走勢則是有升有跌。
空頭大屠殺！「這檔金融股」遭外資狠砍10萬張 74萬股民秒變韭菜
台股昨（8）日遭遇猛烈空頭襲擊，終場加權指數大跌1568.16點，跌幅高達3.48%，收在43502.78點。其中，金融股族群成為外資屠殺對象，擁有74萬股東的凱基金（2883）遭血洗，一口氣砍逾10萬張，股價終場下跌3.08%，收26.75元，成交量逾27萬張。
外資4天倒貨3439億！台股暴漲1201點竟遭瘋狂提款 法人不敢大意、網喊：大媽又力扛外資小兒賣壓了
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股9日上演強勢反攻戲碼，加權指數終場大漲1201點、收在44704點，不僅寫下近期最大單日漲點之一，也讓市場情緒迅速回溫。...
台股一天就回血！專家曝「神秘力量」開外掛 這群人是功臣
台股8日終場加權指數大跌1568點，跌幅高達3.48%，創下史上第3大跌點。但今（9）日台股受美股反彈帶動強勢反攻，終場加權指數大漲超過1200點，幾乎收復前一天跌幅。對此，財經作家狄驤表示，台股之所以能快速反彈，關鍵在於槓桿資金的雙面效應。
台股崩跌後大反轉？不只南亞科 達人揭「跌停彈起」訊號：這檔也值得盯
受到美股上週五重挫影響，尤其費城半導體指數暴跌逾10%，引爆全球科技股賣壓，台股8日上演「黑色星期一」行情，終場崩跌逾1500點，投資人關注本周台股盤勢。對此，臉書財經粉專「股海老牛」今（9）日開盤前在臉書以「台股跌又當機！乾爹來救我」為題分享，8日早盤狂殺近2700點，他搶股票搶到APP差點當機；他也點出，南亞科（2408）等記憶體股「從地板彈起」的動作值......
營收快揭曉股民不買單？台積電跌25元失守2300元 專家：好機會
台積電（2330）今（10）日下午公布5月營收，但股價先跌25元，失守2300元關卡，專家表示，神山近期表現相對落後大盤，反而是很好的投資機會，建議投資人可趁其股價相對弱勢時，持續分批布局。
大立光亮燈應援 被動一票攻漲停 台股上漲526點
昨日台股大跌1568點創史上第三大跌點，今（9）日早盤反彈開高震盪，上漲526點，來到44042點，漲幅1.24%，預估成交量1.4兆，櫃買指數則開高震盪，早盤來到417.34點，上漲4.57點，漲幅1.03%。
momo富邦媒越關越大尾！今逆勢飆漲停 分析師點名三大優勢
台股今（8）日盤中重挫，加權指數一度大跌近2,700點，不過台灣電商龍頭momo富邦媒（8454）卻逆勢走強，盤中攻上388元亮燈漲停，成為盤面焦點之一。富邦媒股價自股東會後一路狂飆，短短約一周漲幅翻倍，即使日前遭證交所列入處置股，今日仍逆勢大漲，分析師指出，富邦媒受惠高股息題材、獲利穩定及籌碼面安定等三大優勢，不過短線漲幅已大，建議投資人可等待除息後拉回再布局。
台股大暴跌！分析師籲「別急拋售」：週三是關鍵
財經中心／李筱舲報導美股5日四大指數全面重挫，亞洲股市也連帶受到影響。台股今（8）日開盤整片綠油油，終場以下跌1568.16點、跌幅3.48%，加權指數43,502.78點坐收，創下史上第3大跌點。對此，分析師提醒，股市大跌之際絕對不能盲目殺出，建議投資人需緊盯「外資動態」與「新台幣匯率」兩大止穩訊號，並至少持續觀察到週三。
EPS上看43.2元！「被動元件龍頭」飆漲停逾9千張等進場 聯發科大漲9%噴566億奪成交榜首
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導由於美股費半週一（8日）大漲685.93點，台指期盤後上漲2.13%、收高43999點，帶動台股加權指數今（9）日開盤漲184.84點至43,...
中東局勢又變天、晶片股重挫！美股盤中齊跳水 那指一度挫逾4%
美股主要指數周二 (9 日) 盤中全面走低，科技股與晶片股賣壓再度湧現，拖累主要指數大幅下挫。隨著投資人持續獲利了結今年以來漲幅驚人的 AI 概念股，加上美國總統川普對伊朗發出強硬警告，市場對中東衝突再度升級的擔憂升溫，進一步打擊