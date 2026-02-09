台股報復性反彈近800點 新台幣一度升破31.6元

台股報復性反彈近800點，熱錢回流助攻 新台幣早盤升破31.6元。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕台股週一出現報復性反彈，大盤指數盤中一度大漲近800點，外資熱錢回流；同時美元指數自高點回落，帶動新台幣兌美元匯率結束連續3日貶值走勢，早盤一度升破31.6元關卡，中午暫收在31.608元，升值7分，台北外匯經紀公司成交量6.33億美元。

上週在外資大舉調節台股、熱錢匯出的壓力下，新台幣單週重貶2.1角，週線翻黑。今早匯價以31.63元、升值4.8分開出，隨著台股跳空開高，盤中最高升抵31.595元。不過多數時間匯價在31.62元附近橫向整理，市場觀望氣氛轉濃，午後走勢仍須視外資動向而定。

主要亞幣走勢則相對震盪。日本首相高市早苗在週日大選中以壓倒性優勢勝出後，週一日圓兌美元匯率一度走弱，不過當日圓貶至157.7附近後，隨即出現一波急升，目前回到156.21附近震盪。

市場正密切關注是否再度出現所謂的「高市交易」。自高市早苗去年10月上任以來，日本股市屢創新高，但同時伴隨日本公債與日圓同步走弱，市場稱此現象為「高市交易」。

由於高市早苗主張更積極的財政政策，且曾公開表示日圓走弱有利出口，市場普遍解讀其勝選將對日圓偏空。不過花旗策略師也提醒，若日圓再度貶破160關卡，日本政府恐再度進場干預匯市，為日圓走勢增添變數。

