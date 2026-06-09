台股多空大戰拚守四萬四 謝金河：極端的預測通常都是錯的

台股。路透社



美銀點名台股韓股過熱，台指期夜盤多空交戰，收守四萬四大關。財訊傳媒董事長謝金河表示，近期看到前基金經理人沈萬鈞的一段話，覺得很受用，投資決勝的關鍵是誰對基本面的深沈研究和理解，才是贏家和輸家的分水嶺。因此極端的預測，通常都是錯的！

謝金河指出，近期全球股市忽而大跌，又忽而大漲，讓置身其中的投資人心情也跟著七上八下！看到沈萬鈞的一段話，覺得很受用！他說：真正拉開投資差距的，不是誰知道更多的市場消息，而是誰能在市場波動中，有紀律的判斷進出與風險！投資決勝的關鍵是誰對基本面的深沈研究和理解，才是贏家和輸家的分水嶺。

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謝金河指出，過去幾十年來，很注意國際大師的看法，但發現這裡面很多國際知名的大師級人物都憑感覺作預測。例如，空頭大師魯比尼在2021年就大膽預測：美國及全球經濟將進入漫長且惡劣的調整，直到2023年！魯比尼從來沒有看好世界經濟，這是末日博士的本色。

另一個是過世不久的Mark Mobias，他是新興市場的教父，親眼目睹他在1997年把他操作的基金全部B股清倉，所有籌碼全國部被尊敬的孫先生接走。那時上海B股指數21點，他正好賣到最低。

這些年，他非常看壞虛擬貨幣，他預測比特幣會跌到10000美元，他說會跌破一萬美元，也會跌到5000美元！他會不會對？大家只能繼續看下去！

還有一個是努力和川普合影的日裔美籍作家羅伯特清崎，他的富爸爸，窮爸爸讓他成為暢銷書作家。不過他每年都說史上最大的股市崩盤，最後一次是2025年，他努力看空，愈講愈激烈。

最後是商品大師吉姆．羅傑斯，他一輩子只看對過一次商品行情，他曾經當面告訴我，油價會長期站穩在300美元以上。他是中國的大好友，培養女兒學中文，大力看衰美國，這是他廿年的本色。

最近努力唱衰AI的是大賣空的作者Michael Burry，但蘇姿丰說AI有如棒球打到第三局，陳泰銘說是二局半，你該相信誰？不如努力做功課！

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