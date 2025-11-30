台股多頭格局明顯受挫！法人曝逐步布局時機點 注意2大觀察點
【記者呂承哲／台北報導】台股11月劇烈震盪，創下28,554點歷史新高後，因國際利空與獲利了結壓力快速拉回，最低跌至26,580點，單月高低差近2,000點，11月最終收在27,626.48點。永豐投顧指出，投資情緒明顯轉弱，11月22日更爆出單日暴跌991點，集中市場量能一度激增至7,490億元。技術面上，月K線由強轉弱，10月長紅被吞噬，季線岌岌可危，6月以來的多頭格局在11月明顯受挫。
不過，永豐投顧指出，11月修正屬技術面與資金面影響，並非基本面反轉。全球主要經濟體持續推動AI與高端製造政策，AI產業中長線趨勢仍明確，台灣在晶片、伺服器、散熱與PCB供應鏈中的角色依舊關鍵，將持續受惠於算力需求擴張。
永豐投顧預估，12月大盤區間將落在26,000～28,000點。以台積電為例，雖11月遭外資大幅調節、股價一度跌破1,400元，但隨即快速收復，反映回檔主要來自情緒性賣壓而非基本面惡化。法人建議，27,000點以下可逐步布局，著眼AI長線成長動能。
此外，台股基本面相對仍穩健。2025年10月上市櫃合併營收達4.64兆元、年增11%，改寫歷史同期新高；前10月累計營收突破41兆元、年增逾12%，全年挑戰50兆元。超過70家企業創單月新高，AI供應鏈如半導體製造、記憶體、伺服器代工等環節仍為成長主軸。第三季財報中，整體上市櫃公司獲利達1.25兆元，季增48%、年增逾12%，台積電單季營收與獲利持續強勁，記憶體族群如南亞科、華邦電恢復至明顯成長軌道。
外部環境方面，《經濟學人》批評台灣長期壓低匯率引發經濟結構扭曲，包括房價所得比過高與金融體系承受匯率風險等問題。然而法人指出，台幣在亞幣中已相對強勢，未來升值仍應循序推進，以避免衝擊出口競爭力。
部分AI個股財報不如預期，加上資金重新檢視大型CSP資本支出回收期，使情緒急遽降溫。輝達第三季營收570億美元、年增62%，整體表現優於預期，但股價仍回測10月起漲區，反映短線市場對AI投資的猶豫。不過，永豐投顧認為，這反而有助於排除過度期待，有利長線健康發展。
展望12月，永豐投顧提醒兩大觀察重點：第一，FOMC是否降息。10月會議紀錄顯示多數官員仍對通膨及關稅推升商品價格保持警戒，若12月無法啟動降息，市場信心可能再受衝擊。第二，年底作帳行情。統計顯示12月台股上漲機率高達八成，法人與集團企業常於年終布局以美化財報，而投信年度績效競逐也推升中小型股與具題材個股的波動度。
