台股多頭結構可望延續 4大利多支撐中長期行情

【記者柯安聰台北報導】台股自2023年至2025年已連續3年上漲，放眼過去20年，連續第4年仍維持多頭的情況並不常見。兆豐台灣先進通訊基金經理王仲良表示，從基本面與資金面來看，這樣的趨勢在2026年仍具延續條件，主要有四大利多支撐。



第一，聯準會已啟動預防性降息循環。在降息過程中，市場資金動能通常不需過度擔憂，歷史經驗顯示，降息循環期間評價面（PE）往往有上修空間，有利風險性資產表現。



第二，AI基礎建設需求持續強勁。第3季美國科技股財報已全數公布，4大CSP（雲端服務供應商）對AI相關資本支出普遍上調，顯示AI仍處於高度成長階段，相關供應鏈訂單能見度明確。而除企業端資本支出外，AI發展也正進入多元投資階段。海外市場，OpenAI等新創企業持續投入外，各國為提升國家競爭力，勢必加碼「主權AI」建設，形成另一股長期需求來源。



第三，美股與台股企業獲利動能延續。無論是今年或明年，企業整體盈餘仍可望維持成長趨勢，為股市提供基本面支撐。



第四，非AI產業庫存已調整至低檔。過去1至2年AI高速成長的同時，消費性電子、車用與部分公共產業已歷經2至3年的庫存修正，目前多數產業庫存水位偏低，一旦Fed降息、需求回溫，在低基期下將具備明顯復甦動能。



王仲良進一步表示，科技創新長期將驅動經濟成長，主要係受惠科技技術革新，將大幅提升企業生產力，改善企業的管理效率，導致全球經濟結構的質變。如過去1990年代，PC與網路的普及大幅提升生產力並改變全球經濟結構，造就所謂的新經濟。本次AI產業預估將帶動新一波工業與商業革命，繼續推升企業生產力邁入新紀元。因此，科技股仍將是中長期投資主流，掌握科技趨勢，等同於參與全球財富成長列車。



2026年接下來AI應用將逐步落地，進入百花齊放階段，包括邊緣AI、智慧城市、交通管理、自動駕駛與機器人等領域，皆有機會成為下一波成長動能。另外，由美股獲利表現來看，券商普遍預估獲利目前仍處於上修階段，同時成長動能也不再只有資訊科技一枝獨秀，包括房地產、原物料、公用事業、醫療保健等，市場預估獲利均有機會超過兩位數成長。因此今年上漲的類股，普遍預期會比去年更加多元化。



整體而言，台股在AI主線支撐下，仍具備中長期多頭結構，兆豐投信表示，關注的類股將包括：先進半導體、半導體設備、IC設計服務，以及高階CCL、散熱、BBU、光通訊與記憶體等族群。（自立電子報2026/1/8）