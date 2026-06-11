台股多頭質變「低點在這」？川普放話後，內行揭2指標：內資大媽護盤銀彈剩多少

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台股繼飆漲列車屢創新高後，本周如坐雲霄飛車，台股10日在科技股賣壓湧現下，終場重挫1478.9點，收在43225點，跌幅3.31%，失守月線，成交值約1.32兆元，創下史上第6大收盤跌點。此外美國5月CPI年增率創近3年新高，降息預期降溫，美股同日也全面收黑。對此，臉書財經粉專「股海老牛」今（11）日開盤前在臉書點出台股後續走勢的兩大「觀察重點」，指出台美股同步跳水，「多頭發生質變了嗎？」

台股10日災情如何？本周表現如坐雲霄飛車

回顧台股近期表現，本周一（8日）先是重挫逾1500點，周二反彈超過1,20點，加權指數終場收在44704點；未料10日台股再次創下6大收盤跌點紀錄。其中，權值股成為殺盤重心，台積電（2330）收2255元、下跌2.17%；聯發科重挫7.15%收4155元；台達電跌8.9%；鴻海跌5.23%。外資持續站在賣方，本周累計賣超已逼近2800億元，市場觀望氣氛濃厚。

​美國最新 CPI數據如何？澆滅 短期降息預期 ​



另一方面，美國勞工部公布5月CPI年增率達4.2%，創下近3年新高，主要受到能源價格攀升影響；核心CPI年增率則為2.9%。雖然數據大致符合市場預期，但仍澆熄聯準會短期降息希望，市場甚至開始討論未來再度升息的可能性，成為拖累全球股市的重要因素。因此在投資人消化最新通膨數據及中東地緣政治風險的情況下，美股指數10日全面收黑。

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美股4大指數跳水，尾盤還沒見底？

美股方面，股海老牛在臉書以「​通膨戰火雙夾擊！多頭快跌倒」為題指出，四大指數全面跳水外，尾盤還沒見底，費半更是再重挫3.6%，其中，輝達下跌3.7%、台積電ADR更重挫逾4.5%；此外CPI數據市場看向年底升息。他點出，更關鍵的是「川投顧」美國總統川普（Donald Trump） 又放話要「非常猛烈」打擊伊朗，在戰爭風險及通膨壓力下，貪婪指數正急速衝向「極度恐慌」。

台股也跳水，後續有哪些觀察指標？

台股部分，股海老牛盤點，加權指數重挫1478點，電子權值股幾乎全面倒地，即便台積電5月營收創新高，但今天不易填息，櫃買跌幅深達4.4%，散戶更痛苦，而融資總算怕了，大減約170億元。他進一步說，電子股資金轉向營建股 避風，因政策解讀利多全面噴出，讓國建、冠德多檔漲停。他並點出2大觀察重點：

42376點的周一低點能否守住？ 外資連賣4300億，內資大媽的護盤銀彈還剩多少？​

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