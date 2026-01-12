台股夜盤大漲 紐時：台美關稅談妥15%、台積電再建5座美廠

紐約時報週一報導指稱，美國接近與台灣達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。（圖：取自台積電官網）

美國對等關稅衝擊多國產業，台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，並持續和美國談判。紐約時報週一報導指稱，美國總統川普的政府接近與台灣達成貿易協議，美對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。

根據紐約時報報導，3位知情人士透露，川普政府已經接近與台灣達成貿易協議，美國將對台降低進口關稅，台積電承諾對美投資會顯著提高。台美雙方經過數月協商，協議文本已進行法律審視，預計本月可公布。

廣告 廣告

知情人士指出，美國對台灣貨品進口關稅將降至15%。這跟美國去年和日本、南韓達成協議的稅率相同。依據協議，台積電在亞利桑那州至少會再投資興建5座半導體廠。台積電擴大投資的具體時間序還不清楚。台積電發言人拒絕對報導發表評論。台灣駐美代表處則對報導沒有評論。

這項消息曝光後激勵市場信心，台積電ADR週一股價上漲約2.52%，帶動台股夜盤同步爆量走揚大漲371點。分析認為，關鍵在於關稅政策「塵埃落定」，台灣出口美國產品的關稅將可望調降並對齊日本、南韓的15%水準，不確定性大幅降低。

台灣輸美產品名目關稅目前約為20%，不過半導體與部分電子產品因涉及國安考量，被納入《1962年貿易擴張法》第232條款下另案調查，暫時豁免。外界解讀，若台積電持續加碼美國設廠，將有助於爭取長期關稅與政策上的特殊待遇。