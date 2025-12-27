台股大多頭最怕買錯！這檔根本是台股縮小版 成長超過6成真的穩

財經中心／余國棟報導

台股從4月谷底以來成長53.02%(2025/4/9-2025/12/18)，主動式台股基金是否能靈活操作成為市場焦點，截至11月，國泰台灣高股息基金近3個月報酬為16.18%，近6個月報酬率為51.26%，近一年報酬率為41.48%，近兩年報酬率為86.09%。（示意圖／PIXABAY）

國泰台大產學合作計畫團隊日前指出，受惠於關稅豁免期提前拉貨及AI需求強勁，出口與供應鏈投資暢旺，今年經濟成長預估也由原先的4.5％，大幅上修至7.4％，展望2026年，台灣經濟成長率預估值，自先前的2％調升至3％，研判有80％的機率落在1.5％～4.5％，經濟表現亮眼帶動投資市場持續火熱。

主動式基金與ETF成長情形備受投資人關注，其中國泰台灣高股息基金基金規模，今年以來成長超過6成(63.35%)，法人認為，國泰台灣高股息基金成分股囊括多檔台股優質企業，透過AI上中下游完整產業鏈、通信網路業、金融保險業等來分散個股風險，替投資人超前布局台股結構性增長契機。

國泰台灣高股息基金基金經理人梁恩溢表示，台股從4月谷底以來成長53.02%(2025/4/9-2025/12/18)，主動式台股基金是否能靈活操作成為市場焦點，截至11月，國泰台灣高股息基金近3個月報酬為16.18%，近6個月報酬率為51.26%，近一年報酬率為41.48%，近兩年報酬率為86.09%，近三年報酬率為170.11%，在台股大盤屢創新高之際，充分展現出經理團隊在多頭市場中卓越的選股能力與靈活的換股策略，達到主動式管理的優勢，有效追蹤趨勢精準投資，用成績展現傲人實力。

至於退休族關注的配息情形，梁恩溢進一步補充，今年以來國泰台灣高股息基金(新台幣)-配息B，1至8月每月配息0.138元，9至11月每月配息0.168元，除了有配息B級別，這檔基金今年7月因應金管會政策，再推出TISA級別，經理費更低廉，為不配息機制，對長期存股的投資人會更有感，正適合打拚族逐步累積資產。

即使美國關稅戰不能說完全降溫，2026年仍有不確定性，梁恩溢分析市場，AI具備超額利潤，各國政府皆積極推動AI發展，相關硬體需求強勁，台灣產業供應鏈完整且具有高競爭力，半導體高階製程產能陸續開出，挹注出口成長動能，綜觀2026年，原先市場評估最大經濟風險為中美貿易戰升溫，但川習會後定調貿易戰停火一年，最大風險暫時排除，加上2026年底美國期中選舉，市場認為川普高機率會要求聯準會在上半年積極降息，低利率環境有望推升民眾消費與企業投資，只要美國需求不轉弱，將有助於台廠出口持續攀升。

反觀傳產，已飽受中國過剩產能、低碳轉型等壓力，梁恩溢進一步補充，關稅戰對傳產來說打擊不小；投資主動式基金的優勢就在於，有專業經理團隊親自把關，因應市場變化機動性調整持股權重，透過大數據分析與產業實地訪調，能更理性地配置資產，精準捕捉趨勢商機。

