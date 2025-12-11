台股大怒神！ 閃現28568點新高 又震盪翻黑

台股大盤開高走低。（圖／TVBS）

台股今日(12/11)開盤小跌，以28385點開出，隨後由於台積電上演秒填息，漲勢擴大，帶動加權指數飆到28568點新高，然而後來猶如坐大怒神，跌勢擴大，專家分析可能追價意願偏弱，不過記憶體、封測族群衝鋒突圍。

台股大盤開高走低。（圖／TVBS）

記者劉育瑄：「聯準會降息1碼，美股全面收高也影響台股，另外台積電今天(12/11)除息，也上演秒填息。」台股開盤小跌，以28385點開出，隨後由於台積電漲勢擴大，早盤加權指數翻紅，上漲超過百點，飆到28568點新高，不過香檳好像開太早，後來加權指數震盪翻黑，早上10點後跌勢擴大，後來更下跌超過200點。而電子權值股方面，台積電以1510元開出，漲10元，早盤最高一度至1515元，為季配息以來第20次當日填息，總計發放約1296億股息，創辦人張忠謀估進帳6.25億；鴻海、廣達開盤都上漲，聯發科開盤跌15元，不過後續台積電、鴻海、廣達由紅翻黑，專家分析可能早盤量能沒跟上，追價意願偏弱。分析師陳石輝：「接下來短線上可能權值股大型股它會稍微休息，但是資金會轉進中小型股，整個台股確實沒有一個明顯的主流股來帶動，所以要大漲確實不容易。」

台積電上演秒填息。（圖／TVBS）

看看各類股表現，有業績題材影響下，記憶體族群衝鋒，而記憶體封測有買盤撐腰，另外矽光子也亮眼。分析師陳石輝：「聯準會宣布底定了之後，短線資金會做離場，當然短線就會引來賣壓，但是就中長線來講，未來資金越來越寬鬆的狀態下，對中長期的股市發展是有利的。」其實聯準會主席鮑爾談話意外偏鴿，看看新台幣兌美元匯率，週四以31.2元開盤，升0.8分，接下來股匯表現各界關注。

