台股大換血！謝金河一次點名「近20檔ETF」 股民哀號：死亡筆記本

財經中心／陳慈鈴報導

財訊傳媒董事長謝金河於8日表示，每一季的重量級ETF大換血，誰進誰出總是引來市場高度關注，認為重視股價，更要重視市值背後的競爭力！並一口氣點名近20家企業，消息引起討論；其中有股民忍不住哀號，「死亡筆記本」。

謝金河指出，這一季中，「康霈」又跌到51，新貴則是「貿聯」、「健策」、「致茂」與「南亞科」！市值興衰起落的核心是AI帶來的新衝擊，在AI賽道上奔馳的成為贏家，被拋離賽道的變輸家。接著點名「勤誠」股價跑到1110元，令市場驚嘆。回頭看同業，「營邦」、「晟銘電」、「迎廣」變化沒有那麼大，但勤誠快速奔馳，主要是伺服器機殼到機櫃，勤誠是最大的贏家。

廣告 廣告

謝金河表示，這次AI的大浪，從伺服器到機櫃，門檻加高，從營收及獲利來看，「鴻海」連續3個月營收都超過8000億元，「緯創」、「緯穎」成長力道最驚人，「廣達」晉級前三大，但力道比較平緩。林憲銘領航的「緯創」、「緯穎」市值大躍升，輸家是「佳世達」，從眾多成份股被剔除。

謝金河還提到這次市值又大風吹一次，台灣有四家市值逾二兆元的企業，「日月光」登上第7，「緯頴」搶到11，「智邦科技」、「奇鋐」、「台光電」、「鴻勁」都進入前20大，這些都是AI賽道上的新貴。

金融股方面，謝金河指出，「元大金」站上5000億門檻，成為第五大市值金控，這次「玉山金併三商美邦」可能會辛苦幾年！合併新光金的「台新新光金」市值4787億元，排在第七，未來要努力爭取進入前四大行列才能展現競爭力！值得關注的是過去在官股金控排後面的「華南金」領先「第一金」及「合庫」，值得肯定。

謝金河還點名，這些年力爭上游的「國巨」直逼5000億元，但最令人敬佩的是連接器大廠蛻變的「貿聯」，這次市值近3000億元，股價最高1730元。回顧2017年的股價才80元左右，這個蛻變非常驚人。

消息被傳至《PTT》股票版引起討論，股民紛紛哀號，「一次點這麼多檔是真的想害人哦」、「原來緯創是這樣被賣的」、「完了，死亡筆記本名單被公開」、「是個狠人」、「金融要崩了」、「放過大家吧」。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

算到緬甸8.2強震！才預言習近平「這時間」出事 命理師二度示警了

好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐

藍委提助理費除罪化！律師痛批「自肥每年780萬」：恬不知恥

心疼愛女揭性騷真相淪箭靶！那對夫妻至今沒收到道歉 Kim硬起來反擊了

