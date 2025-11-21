台股大洗三溫暖 近一周最抗跌台股ETF是它
輝達（NVIDIA）慶祝行情僅上演一天，台股也跟著一天大漲、一天大跌，回到輝達開獎財報前的原點。台股結束驚濤駭浪的一周，總計加權指數過去一周累計下跌3.51%，盤點市場上有布局台股市場的ETF，近一周表現贏過大盤的有46檔，最逆風抗跌的十檔跌幅介於0.49%至2.09%之間，包含六檔高股息ETF，兩檔主題型ETF，一檔產業型ETF，績效最好的一檔，則是股債平衡型ETF，顯示在暴漲暴跌行情中，股債平衡配置確實能發揮分散風險的效果。
市場人士觀察，從近一周最抗跌的是平衡凱基雙核收息（00981T），就可以看出在加權指數短線遭遇修正之際，配備七成債券部位的ETF，確實發揮平衡波動的效果。近期市場對AI估值過高產生疑慮，今年以來領漲的科技族群，也在這波評價修正中領跌；而債券的穩定性可以抵銷股票波動且提供固定收益，讓整體投資在風險與報酬間取得最佳平衡。
平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，近期美股單日恐慌指數上漲12.86，反映市場風險情緒升溫，加速資金輪動；不過回歸基本面觀察，目前已公布財報的科技巨頭，大多繳出上調EPS年增率的亮眼成績，雲端服務供應商與企業也擴大投入AI相關資本支出，顯示AI需求持續擴張向上，台股供應鏈仍可望率先受惠。
由於美國政府甫結束史上最長關門期，美國經濟數據出現真空狀態，美國聯準會（Fed）官員對12月降息與否持保留態度，市場對12月不降息的預期開始升高，連帶使得市場對美股高估值的信心開始出現鬆動雙重壓力測試下，股市波動加劇。
欲強化投資組合抗壓力，投資人可採取股債平衡配置策略，股票部分，台股因2026企業營收與獲利預估均持續上調，惟成長主要仍集中在AI概念族群，可趁近期修正分批布局；債券部分，預防性降息前提下，利率仍將呈區間整理，可考慮以票息率相對高的投資級信用債為核心配置。
平衡凱基雙核收息（00981T）布局台股25強搭配全球BBB級債，既有股票部位參與台股成長硬實力，也有債券部位掌握固定收益，可逢低分批布局，持續累積資產部位，追求長期投資價值。
8500萬豪宅「現金一次付清」 神秘富豪細節曝
金正恩談處決姑丈細節？北韓叛官揭血腥內幕
麥當勞奶昔復出 他喝半杯曝：才知道為何停賣
讓人不想再去？一票人點1國：食物、景點沒特色
台股失守季線 單週下跌962.56點週線連3黑
（中央社記者張建中台北21日電）台股今天開低收低，加權指數終場下跌991.42點，為史上第6大收盤跌點，收在26434.94點，跌破26470點季線關卡，成交值新台幣5498.35億元。台股本週累計下挫962.56點，週線連3黑。中央社 ・ 23 小時前
狂洩991點崩盤日！ETF一哥0050逆勢爆量30萬張 177億火線抄底涌現
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受美股低迷氣氛衝擊，今（21）日台股整體表現慘澹，收盤落在26434.94點，下跌991.42點，而龍頭股台積電（2330）收盤落在138...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
《基金》台股ETF前十強 近三月大漲二位數
【時報-台北電】AI商機持續爆發、四大CSP（雲端服務供應商）亞馬遜、Alphabet、微軟及Meta同步上修全年資本支激勵下，台灣半導體產業鏈受惠大，相關ETF股價持續勁揚，根據統計，績效前十強之台股ETF近三個月皆大漲二位數。 台新研究團隊指出，市場數據顯示，2025年11月初DDR5現貨價格單周上漲約30％，第四季標準型DRAM合約價可望季增18％至23％，部分高階產品自9月以來累計漲幅近7成。隨著AI運算、資料中心及高效能伺服器需求持續升溫，記憶體行情和IC設計創新仍將是支撐，台灣IC設計ETF後市持續看俏。 富邦科技（0052）ETF經理人洪珮甄表示，近期觀察金融與AI產業供應鏈景氣表現，整體仍維持強勁態勢，展望亦持續正向樂觀。儘管AI產業鏈基期逐步墊高，仍為目前成長動能最強的領域。另一方面，營建與機械設備產業有望於明年觸底反彈，迎來復甦契機，為台灣經濟注入新活力。 在AI科技浪潮中，自動識別與數據採集（AIDC）產業建設扮演關鍵催化角色，推升相關企業股價表現。除了目前主導市場的北美四大雲端服務供應商（CSP），未來中國及其他新加入的CSP業者，以及具主權背景的資本支出，皆可時報資訊 ・ 1 天前
表》台股雙重壓力測試罩頂 10檔近一周逆風抗跌ETF出爐
[Newtalk新聞] 輝達的慶祝行情僅上演一天，台股也跟著一天大漲、一天大跌，回到輝達開獎財報前的原點。台股結束驚滔駭浪的一周，總計加權指數過近一周累計跌了 3.51%，跌破 26,500 點。 盤點市場上有布局台股市場的ETF，近一周表現贏過大盤的有 46 檔，而最逆風抗跌的十檔，跌幅介於 0.49%～2.09% 之間，包含 6 檔高股息、2 檔主題型，以及 1 檔產業型ETF，績效最好的一檔，則是股債平衡型ETF，顯示在台股暴漲暴跌行情中，股債平衡配置充分發揮了分散風險的效果。 市場人士觀察，從近一周最抗跌的是平衡凱基雙核收息（00981T），可看出在加權指數短線遭遇修正之際，配備 7 成債券部位的ETF，確實發揮平衡波動的效果。近期市場對 AI 估值過高產生疑慮，今年來領漲的科技族群，也在這波評價修正中領跌；而債券的穩定性可抵銷股票波動、並提供固定收益，讓整體投資在風險與報酬間取得最佳平衡。 平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，近期美股單日恐慌指數（VIX）上漲 12.86，反映市場風險情緒升溫，加速資金輪動；不過回歸基本面觀察，目前已公布財報的科技巨頭，大多繳出上調 EPS新頭殼 ・ 20 小時前
台股爆摔991點！外資狂倒「高股息ETF」3檔破7萬張 再提款0050達89億...連賣33天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
三名師看台股：12月重返多頭 分析這波下跌並非產業基本面轉壞
台股反彈行情落空，昨（21）日暴跌，失守季線大關。富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長呂仁傑等三大...聯合新聞網 ・ 7 小時前
台股重挫991點史上第六慘 國安基金操盤手信心喊話 短期波動免驚
台股今（21）日開低收低，加權指數終場重挫 991.42 點，寫下史上第 6 大收盤跌點紀錄，收在 26,434.94 點，跌破季線關卡 。三大法人合計賣超逾 1,080 億元 ，引發市場關注。對此，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華出鉅亨網 ・ 18 小時前
雙重壓力測試來襲！00981T成本周最抗震ETF 前3強跌不到1%
台股一天大漲、一天大跌，又回到輝達開獎財報前的原點。結束驚滔駭浪的一周，加權指數累計下跌 3.51%，盤點市場上有布局台股市場的 ETF，近一周表現贏過大盤的有 46 檔，最逆風抗跌的 10 檔跌幅介於 0.49%鉅亨網 ・ 4 小時前
豈一個慘字了得！3檔百萬人氣ETF再遭外資提款…0050失血已891億 「這檔」砍萬張最悲
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（20）日開高走高，終場加權指數收在27426.36點，暴漲846.24點，漲幅3.18%，成交量為5779.23億元。根據證交所公布籌...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股跌991點寫史上第6慘！國安基金操盤手阮清華信心喊話：僅短期波動
台股今（21）日終場大跌991點，創歷史第六大跌點，財政部政務次長、國安基金操盤手阮清華下午受訪時表示，不只是台灣，韓國、日本、香港等亞股幾乎都全面下挫，台灣目前的基本面相當穩健，今年GDP成長率預估會超過5%，所以就我們的經濟體質來看，這應該是短期的波動。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
法新：美官員證實和平計畫 將提供烏「北約模式」安全保證
美國媒體曝光美俄28點俄烏和平計畫，重點包括烏克蘭割讓烏東土地、不加入北大西洋公約組織、美國提供安全保證，以及俄羅斯將不入侵歐洲與烏克蘭政策入法等。法新社報導，一名美國官員今天(21日)證實和平計畫草案內容，美國與歐洲盟邦承諾提供烏克蘭「北約模式」(NATO-style)的安全保證，承諾對未來攻擊做出回應。 根據美國媒體Axio日前披露的內容，「未來任何重大、蓄意且持續的武裝攻擊烏克蘭行為，都將被視為對跨大西洋共同體和平與安全威脅」，美國與其盟邦將相應反擊，包括動用軍事武力在內。 國際媒體陸續報導，美俄已商定俄烏和平計畫，根據美聯社報導的28點和平計畫草案內容包括確保烏克蘭主權、限制烏克蘭武裝員額等。在領土方面的協議內容包括，克里米亞、盧甘斯克(Luhansk)、頓內茨克(Donetsk)將視為俄羅斯所有，美國亦承認；赫松(Kherson)和札波羅熱(Zaporizhzhia)依目前戰線凍結，以及烏克蘭軍隊自頓內茨克撤出，烏軍撤離區域為非軍事化中立區，國際上將承認領土由俄羅斯所有，但俄羅斯軍隊不得進入非軍事化區。 美聯社報導的草案內容還包括，烏克蘭不加入北約，俄羅斯將不入侵歐洲與烏克蘭中央廣播電台 ・ 1 天前
台股暴跌近千點 金管會發話了
美國公告非農數據亮眼，導致12月聯準會降息機率跌破40％，降息恐延後的擔憂抵銷了輝達財報利多，美股四大指數周四（20日）全面下跌，台股加權指數21日也下跌991.42點，收在26,434.94點。金管會21日傍晚指出，台股跌幅僅比韓股小，但基本面並沒有改變，後續將持續關注國際情勢變化，祭出相應政策。中時財經即時 ・ 20 小時前
解碼國際／28點和平計畫曝光 烏割領土不入北約 俄承諾不攻歐洲
外傳美俄已經商定28點俄烏和平計畫，並獲得美國總統川普(Donald Trump)的支持；外媒報導指出，川普政府已經告知烏克蘭總統澤倫斯基要推動此計畫，希望在今年底前結束俄烏戰爭。 美聯社20日取得28點和平計畫草案，內容包括確保烏克蘭主權、限制烏克蘭武裝員額等。在領土方面的協議內容包括，克里米亞、盧甘斯克(Luhansk)、頓內茨克(Donetsk)將視為俄羅斯所有，美國亦承認；赫松(Kherson)和札波羅熱(Zaporizhzhia)依目前戰線凍結，以及烏克蘭軍隊自頓內茨克撤出，烏軍撤離區域為非軍事化中立區，國際上將承認領土由俄羅斯所有，但俄羅斯軍隊不得進入非軍事化區。 以下為美聯社曝光的28點俄烏和平計畫草案內容： 1. 確保烏克蘭主權。 2. 俄羅斯、烏克蘭、歐洲簽訂全面互不侵犯協議，過去30年來所有模糊地帶爭議被視為已解決。 3. 俄羅斯不進犯鄰國，北大西洋公約組織(NATO)也不再進一步擴大。 4. 在美國斡旋下，俄羅斯與北約展開對話，解決安全問題，降低緊張局勢，以確保全球安全，提升未來經濟合作的機會。 5. 烏克蘭將獲得安全保障。 6. 烏克蘭武裝部隊員額規模不得超過6中央廣播電台 ・ 1 天前
台股跌破季線 今年超過五成績效的最強台股主動基金經理人這樣說
重量級指標股輝達（NVIDIA）發布最新季度財報，第3季營收及第4季財測數據均雙雙優於市場預期，但也僅僅帶動一日行情，台...聯合新聞網 ・ 7 小時前
台股暴跌近千點 專家指安啦！曝這族群有戲
[NOWnews今日新聞]台股僅經歷一天的大漲行情，今（21）日就遭到血洗，暴跌近千點，單日跌點寫下歷史第六大紀錄，對此，專家分析，這個盤就是「雲霄飛車」盤，台股已經從過去17300點漲到28000點...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
台積電退休老將竊密投敵營 英特爾回應了！
台積電日前傳出退休大將羅唯仁帶槍投靠英特爾，輿論沸騰多時，高檢署已主動立案。不過台積電對此並無做出回應應。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
輝達助台股重現資金派對 這檔市值型ETF黑馬AI含量達95%量價齊揚
受到 AI 泡沫化疑慮影響，加權指數本周以來 (11/17~11/19) 跌逾 800 點，上演 26500 點保衛戰，科技電子股傷痕累累。不過，輝達於周三 (11/19) 盤後開財報，盤後漲逾 5%，美股四大指數收漲，鉅亨網 ・ 1 天前
熱錢湧 竟天周漲近2成冠興櫃
輝達財報利多出盡，美國聯準會12月降息機率下滑，全球股市陷入高檔劇烈震盪，台股加權指數摜破27,000點大關，題材股漲多回檔賣壓沉重，興櫃市場本周也同步承壓，熱錢轉進生技族群避險，藥物開發廠竟天（6917）單周大漲19.63％獨占鰲頭。工商時報 ・ 9 小時前
台股21日重挫 國安基金、金管會信心喊話
台股昨（21）日重挫，最低一度重挫逾千點，終場跌991點並跌破季線，收26,434點，國安基金操盤手、財政部次長阮清華對...聯合新聞網 ・ 7 小時前
台股大跌991.42點
（中央社台北21日電）台北股市今天開低走低，收盤跌991.42點，為26434.94點，跌幅3.61%，成交金額新台幣5498.35億元。中央社 ・ 1 天前