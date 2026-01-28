台股大漲台積電再創1800元新天價 記憶體3檔漲停狂歡

台股今開盤狂飆近300點，台積電再創1800元新天價。示意圖。（資料照片／張哲偉攝）





受美股科技股走強鼓舞，台股今（28日）展現強勁多頭氣勢，開盤即一路狂飆近300點，創歷史新高。「護國神山」台積電（2330）股價上漲20元，報1800元新天價；記憶體股也同步噴發，旺宏（2337）挾法說會釋出「虧損收斂」利多，開盤半小時即漲停。

台股昨（27日）收盤上漲253.4點，報32317.92點。隨著市場關注台積電等晶圓大廠減產成熟製程產能，外資看好聯電（2303）與世界（5347），並調升2家公司的目標價。聯電昨股價漲至76.2元，創下2000年9月以來新高。世界今以165元開盤，更一度站上171元，創下4年來新高。

記憶體股方面，旺宏（2337）受惠法說會釋出虧損收斂利多，開盤半小時就攻上漲停價83.8元，刷新紀錄。且委買張數超過3.4萬張；晶豪科（3006）與華邦電（2344）也同步亮燈漲停，其中晶豪科以166元漲停價創下近4個月新高。華邦電盤中觸及漲停價127元，成交量更逼近10萬張。

旺宏今舉辦法說會並公布財報，2025年全年營收為288.8億元，年增12%，雖仍受價格競爭及新技術導入初期影響，全年營業利益率低於前年，但整體虧損幅度已逐步改善。旺宏總經理盧志遠表示，今年將釋出約220億元資本支出，加速設備進駐，搶攻記憶體供給市場，預計年底將新增近萬片產能，目前8吋與12吋廠稼動率已接近滿載。

