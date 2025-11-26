台股大漲收復27K！「小台積」0052爆量 首檔科技主動式ETF 12／8開募

台股26日目前來到27,263.19點，漲351.02點，漲幅達1.30%。（示意圖／方萬民攝）

台股26日開盤收復27K，目前最高來到27,339.31點，漲427.14點；台積電漲20元來到1435元；有「小台積」之稱的0052富邦科技ETF恢復交易首日成交爆量，超過14.4萬張，衝到本日之冠；金控股包括富邦金、凱基金、元大金、玉山金、台新新光金等價量皆揚。

至於在ETF族群，00981A、00982A、0050、00937B、00953B、00878、00712、00919、0056、00687B、00891等，在成交量與股價皆是上揚。

其中，主動式台股ETF人氣持續暢旺，除了既有的5檔外，年底前預計有4檔主動式台股ETF即將募集，群益00992A是首檔以科技為投資主軸的主動式台股ETF，預計12月8日開始募集。

根據集保戶股權分散11月21日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF受益人全數創高，整體受益人數上周增加3.08萬人，統計總人數來到414612人，已連續第6周創下歷史新高。單檔表現來看，挾帶著近9%年化配息率光環的主動群益台灣強棒(00982A)受益人周增1.5萬人奪下最佳人氣王。

群益基金經理人陳朝政表示，在輝達的強勢財報與Blackwell Ultra的提前放量帶動下，台廠供應鏈迎來明確的實質訂單驅動，市場焦點將從題材轉向實際capex執行力。建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心。

基金經理人陳沅易則表示，大盤高檔大震盪屬正常漲多回檔而非系統性崩盤，長期來看AI基礎建設為多年期趨勢，投資人可趁回檔之際進行中長線佈局，後續持續觀察融資與指數增幅情況，因預期盤面波動將開始加大，建議採取積極成長與穩健持股布局。可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

