台股大漲近千點 新台幣翻升暫收31.389元

▲台股盤中站上3萬點大關，大漲近千點，新台幣兌美元今（5）日開貶後，一度下探31.439元，但隨著台股大漲，新台幣也翻升破31.4元，中午暫收在31.389元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國對委內瑞拉發動襲擊，地緣衝突風險升溫，美元指數走揚，一度來到98.79，亞洲主要貨幣日圓等兌美元也走弱，不過，新台幣兌美元今（5）日開貶後，隨著台股盤中大漲近千點，並衝上3萬點整數關卡之下，新台幣翻升，並再升破31.4元，一度來到31.371元，升值4.8分，中午暫收31.389元，升值3分。

2026年第一個交易日美股漲多跌少，台股在台積電創下1685元新天價，加上華邦電、南亞科等記憶體續飆，在電子股領軍向前衝，帶動加權指數的走高，盤中衝破3萬點整數關卡，最高來到30339.32點，上漲989.51點，再度寫下歷史新紀錄。

廣告 廣告

不過，由於美國襲擊委內瑞拉，並以夜間行動迫使長期執政的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台，這是美國自1989年入侵巴拿馬以來，對拉丁美洲最直接的干預，地緣政治緊張局勢，也推升避險需求，美元指數走揚，一度來到98.79，亞洲主要貨幣日圓兌美元貶破157，一度來到157.28，韓元兌美元也下探1449.6，離岸人民幣兌美元也偏弱，來到6.9795。

至於新台幣兌美元今日以31.42元、貶值0.1分開出，一度下探31.439元，不過，隨著台股大漲，並站上3萬點大關，飆漲近千點之下，新台幣也翻升，並再升破31.4元，來到31.371元，升值4.8分，只是美元走強，新台幣升幅有限，中午暫收31.389元，升值3分，台北外匯經紀公司成交量4.81億美元。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美元明年呈微笑曲線！新台幣2股力量拉扯 但專家最怕這事發生

新台幣「坐3望2」可能性增加 專家點出關鍵

川普推弱勢美元！永豐金估明年新台幣偏強看28.8元、金價4900美元