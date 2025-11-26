台股大漲近500點收27,409.54點 台積電漲25元

【記者許麗珍／台北報導】市場對聯準會12月降息預期再度升高，台股今早盤上漲276.23點，電金齊發威，終場大漲497.37點或1.85%，收在27,409.54點，成交金額5087.91億元。權值股台積電今上漲25元，收1440元。

美國聯邦準備理事會（Fed）12月降息的市場預期再度升高，帶動美股4大指數25日收盤齊揚，道瓊工業指數勁揚664.18點或1.43%；標普500指數小漲60.76點或0.91%；那斯達克指數上揚153.58點或0.67%；費城半導體指數微漲10.98點或0.16%。

台股加權指數25日上漲407.93點，收在26912.17點，三大法人合計買超76.88億元，其中，自營商買超29.1億元，投信賣超15.6億元，外資及陸資買超63.38億元。

