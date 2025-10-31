台股大漲逾2400點 史上最佳10月

【記者柯安聰台北報導】週五（31日）台股尾盤受到晶圓龍頭大廠拖累，由紅轉黑，指數下跌54.18點，小跌0.19%，收在28233.35點。本週台股週線連5紅，單週上漲701.09點，週線漲幅2.55%，平均日均量5843.49億元；統計10月台股大漲2412.81點，漲幅高達9.34%，相較之下，OTC指數同期僅上漲1.07%，反映市場資金明顯集中大型科技股。



3大法人本週僅有自營商站在買方，加碼406.71億元，外資連續第4週賣超140.28億元，投信更是連續第12週減碼台股，本週減持157.84億元，3大法人合計買超108.59億元。至於10月法人資金動向，外資調節991.27億元，投信賣超495.27億元，自營商買超896.75億元，3大法人合計賣超589.8億元。



PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，在晶圓龍頭大廠10月強勢上漲近15%，股價站上1500元大關，激勵台股10月同步大漲2412.81點，為史上最佳10月表現，亦為台股史上單月第2大漲點，不僅站穩28000點大關之上，本週指數持續改寫歷史新高，大盤也維持5日均線之上。



展望11月台股，郭明玉分析，在部分美國科技大廠繳出亮眼財報、川習會帶來良好結果、輝達GTC大會釋出利多、第4季旺季行情啟動等多方因子支持之下，有利於台股進入11月持續保持多頭態勢，惟須留意因技術面短線出現正乖離大，若市場出現不如預期之消息，則出現行情波動的可能性上升，預料大盤將呈現高檔盤堅向上。



郭明玉表示，從美股科技大廠財報分析，亞馬遜公布第3季財報獲利高於預期，雲端業務AWS年增20.2%強勁成長，重返疫後最高成長率，反映企業AI投資需求暢旺，全年資本支出上看1250億美元、年增超過40%，讓AI族群吃下定心丸，此外，蘋果也繳出亮眼財報，執行長庫克更樂觀預期iPhone 17系列強勁需求的帶動下，本季營收有望成長10%以上。截至目前S&P 500企業累計已公布財報家數來到303家，獲利優於預期達250家，比例82.5%，下週將登場的重要科技大廠包括AMD、高通等。



郭明玉認為，隨著市場對貿易摩擦的疑慮逐漸消散，AI產業持續蓬勃發展，台灣在半導體與伺服器供應鏈中的關鍵角色受到國際資金青睞，下半年外資明顯回流台股，不僅推升成交量，也帶動指數走勢轉強，成為台股多頭的重要推力，受惠全球AI需求持續升溫，企業獲利展望不斷上修，AI族群年增率更有機會達到32%，第4季選股可朝技術與產品具有競爭力之產業與個股，產業以晶圓代工、AI伺服器、電源、散熱等電子零組件、CCL、PCB、封測介面設備、特用化學、IC設計等為主。（自立電子報2025/10/31）