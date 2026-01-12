台股大漲逾393點！友達爆量近40萬張 ETF股利配發周00919衝第一

台股12日目前最高來到30,681.99點，上漲393點。（圖／CTWANT資料照）

台股12日開紅盤，目前來到30,556.92點、漲267.96點、漲幅達0.88%；台積電上漲10元來到1690元；成交量部分則由友達一枝獨秀的衝到快40萬張居冠，領先第二名的華新17萬張逾二倍；燿華、群創、華通、元晶、可寧衛、昇貿、力成、華電網、國碩、全新等漲停。

ETF部分，本周是1月台股ETF股利發放高峰期，共13檔發放股利預估逾157.98億元，約301.5萬位受益人受惠，其中以00919配發101.25億金額最多，也帶動ETF族群價量皆揚，由00919群創台灣精選高息的成交量逾6萬張領先，股價目前來到23.14元、漲0.20元、漲幅達0.87%。

00940元大台灣價值高息的成交量超過5.5萬張，股價目前來到9.46元、漲0.11元、漲幅達1.18%。00878國泰永續高股息的成交量超過4萬張，股價目前來到22.26元、漲0.16元、漲幅達0.72%；00929復華台灣科技優息的成交量超過3.5萬張，股價目前來到18.88元、漲0.34元、漲幅達1.83%。

將發放股利的ETF，包括群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)、復華台灣科技優息(00929)、凱基優選高股息30(00915)、富邦特選高股息30(00900)、中信綠能及電動車(00896)、中信成長高股息(00934)、富邦旗艦50(009802)、第一金工業30(00728)、富邦臺灣優質高息(00730)、凱基台灣AI50(00952)、野村趨勢動能高息(00944)共13檔台股ETF發放逾157.98億元現金股利，預計3015696位投資人受益。

群益基金經理人謝明志表示，台股後市不看淡，目前仍維持降息循環環境，金融股預期可受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

