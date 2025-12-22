台股大漲逾400點重返28000點 台積電漲35元收1465元

【記者許麗珍／台北報導】受到美股收紅，人工智慧（AI)概念股強勢反彈的影響，台股今開高走高，終場大漲453.29點或1.64%，收在28,149.64點，重返28000點，成交金額4930.45億元。權值股台積電終場上漲35元，收在1465元。法人表示，外資陸續進入耶誕假期下，台股本週賣壓趨緩，可望呈現量縮震盪盤堅格局。

美股19日收紅，人工智慧（AI）概念股強勢反彈，連續第2個交易日推升以科技股為主的那斯達克指數。道瓊工業指數終場上漲183.04點或0.38%，收48134.89點，標準普爾500指數漲59.74點或0.88%，收6834.50點；那斯達克指數上漲301.26點或1.31%，收23307.62點，費城半導體指數漲204.235點或2.98%，收在7067.863點。

台股上週週線下跌501 .67點或1.78%，中止週線連3紅。外資上週大舉賣超台股新台幣1709.68億元，為今年單週賣超金額第2高。富時指數調整19日盤後生效，台股當天尾盤爆量漲勢收斂，加權指數終場上漲227.82點，收在27696.35點，重回月線27684點之上

