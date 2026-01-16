台股大漲逾520點衝31339點新高 台積電創1735元新天價

Yahoo奇摩（即時新聞）

台美關稅降至15%不疊加，加上台積電15日法人說明會釋出多項正面訊息，台積電ADR上揚4.44%，推升台股16日開盤大漲逾520點，最高衝上31339.39點，寫下歷史新紀錄。（中央社資料照）

台積電美國存託憑證（ADR）飆漲4.44%，台積電早盤股價漲至1735元創新高，上漲45元或2.66%。

人工智慧（AI）指標股廣達早盤最高289元，上揚超過2%。

電子類股指數早盤上漲1.99%，半導體指數漲幅超過2%。